Merih Demiral'dan kötü haber! Sezonu kapattı...

Roma ile oynanan maçta sakatlanan milli futbolcunun sol diz çapraz bağlarında kopma meydana geldiği duyuruldu.

'un ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi.

21 yaşındaki oyuncu maçın 3. dakikasında Juventus forması altındaki ilk golünü atarak takımını 1-0 öne geçirmiş ancak 15. dakikada bir hava topu mücadelesi sonrasında yere dengesiz düşünce dizinden sakatlanarak maça devam edememişti.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Merih'in bugün yapılan kontrolleri sonucu sol diz çapraz bağlarında kopma ve menisküsünde yırtık tespit edildiği duyuruldu.

Sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek olan Merih'in EURO 2020'ye yetişmesi de düşük bir ihtimal olarak görünüyor.

Ronaldo ve Dybala'dan destek mesajı

Juventus'un Portekizli yıldızı ile Arjantinli Paulo Dybala'dan da maçta sakatlanan takım arkadaşları Merih Demiral'a destek mesajları gelmişti.

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Ronaldo, maçın ardından Instagram hesabı üzerinden Merih ile olan bir fotoğrafını, "Geçmiş olsun kardeşim." mesajıyla paylaştı.

Dybala ise Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Merih Demiral ve Zaniolo'nun sakatlıkları sebebiyle çok üzgünüm. Merih, seni daha güçlü ve çabuk dönmeni bekliyorum. Nicolo sana da bol şans diliyorum. Daha iyi şekilde döneceksin." ifadelerini kullandı.