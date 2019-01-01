Merih Demiral: Topun oraya gideceği içime doğdu

İzlanda maçında çizgiden çıkardığı topla maçın kahramanı olan Merih Demiral, ‘Devamı gelecek’ dedi.

Elemelerde gösterdiği performansla Milli Takım’ın EURO 2020 biletini almasında büyük rol oynayan Merih Demiral, Fanatik’e konuştu.

Genç stoper, maçın ardından yaptığı açıklamada “Kaybetsek Andorra maçı bile bizim için zor olabilirdi. Hak ettiğimiz sevinci yaşadık ve tribünde olan taraftarımıza da yaşattık. Soyunma odasında Hakan ağabey, Cenk ağabey ve Cengiz Ünder çiftetelli oynuyordu. EURO 2020’de görüşmek üzere” dedi.

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İzlanda maçının 82. dakikasında topu çizgiden çıkaran Merih, “İçime doğdu. Topun oraya gideceğini hissettim ve uzaklaştırarak görevimi yaptım. Şükürler olsun” diye konuştu.

Milli formanın kendisi için çok kutsal olduğunu belirten 21 yaşındaki savunmacı “Yıllarca bunun hayaliyle yaşadım. Formanın hakkını terimin son damlasına kadar vermek istiyorum” diye konuştu. Savunmada birlikte oynadıkları Çağlar Söyüncü ile ilgili olarak ise Merih, “Dünyanın en önemli liglerinden birinde, önemli bir takımında oynuyor. Çağlar ile iyi bir uyum yakaladık ve bu da oyunumuza yansıdı. Çok önemli bir savunma hattına sahibiz ve tüm oyuncularımız çok kaliteli” ifadelerini kullandı.