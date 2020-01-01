Merih Demiral sağlığı hakkında açıklama yaptı
Juventuslı futbolcu Rugani'de koronovirüs tespit edilmesinin ardından Juventus tüm futbolcuların denetim altına alındığını açıklamıştı.
Sakatlığı sebebiyle forma giymese de takımının maçlarını kaçırmayan Merih Demiral da denetime alınan isimlerden.
Merih resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada son derece sağlıklı olduğunu duyurdu:
"Covid 19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın."
#Covid_19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim.— Merih Demiral (@Merihdemiral) March 12, 2020
Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın. #iorestoacasa 🇹🇷🇮🇹
Juventus'ta son olarak ülkesine giden Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de karantina altında tutulduğu iddia edilmişti.