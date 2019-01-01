Merih Demiral: Ronaldo yeni Portekizce kelimeler öğretiyor

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, İtalyan kulübündeki günlerini anlatırken Ronaldo ile olan iletişiminden bahsetti.

Elemelerinde A Milli Takım'la gösterdiği performansla büyük övgü toplayan Merih Demiral 'taki günlerini anlattı.

Fanatik gazetesinden Yakup Çınar'a konuşan yıldız stoperin röportajından satır başları şöyle;

"Juventus'a transfer sürecimde beni en çok etkileyen olay sağlık kontrolü için J Medical’e geldiğimde takımın tatilde olmasına rağmen kaptanımız Chiellini’nin yanıma gelip benimle tanışması oldu. Bu beni çok mutlu etmişti. İlk geldiğim günlerde Emre abi (Emre Can) kulübü tanımam için bana çok yardımcı oldu. Mental anlamda ise Cristiano hep yanımda bulundu."

Juventus 11’de maçlara çıkmamana rağmen hep hazır oldun. Milli maçlarda ayrı bir konsantrasyonun vardı. Bunu nasıl başardın?

Son 4 aydır dünyanın en iyi oyuncuları ile birlikte antrenman yapıyorum. Maçlarda oynamasam da yüzde yüzümü veriyorum. Juventus’ta idmanlar maç temposuna yakın geçiyor zaten. Bu da bu kadar hazır olmamda etkili ama tabii ki düzenli oynamak en ideal olanı…

28 numaranın senin için önemi ne?

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28 numarayı seçtim çünkü 28 Aralık benim için önemli bir gün. O tarihte annemi kaybettim. O gün kendi kendime asla pes etmemek üzerine bir söz verdim ve şükürler olsun ki bugün burada o sözü tutarak, hayalleri olan çocuklara çalışarak her şeyin mümkün olduğunu ispatladım.

Ronaldo ile ilk karşılaşman nasıl oldu, aranız nasıl?

'ye giden Cancelo ile Portekizce konuştuğumu görünce hemen yanıma geldi ve Portekizce konuştuğum için mutlu olduğunu söyledi. "Oooo Turco Portekizce konuşuyormuş" falan dedi. O günden sonra hep Portekizce konuştuk. Çok sıcak bir insan. Bana yeni Portekizce kelimeler öğretiyor. Saha içerisinde ne yapmam gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Yanlış yaptığım şeyler olursa uyarıyor. Geçmişte Sporting'de beraber çalıştığımız hocalardan konu açılınca onları konuşuyoruz. Bence Ronaldo dünyanın en iyisi. Onunla aynı takımda olmak benim için büyük şans!