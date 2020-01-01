Merih Demiral ne zaman sahalara dönecek? EURO 2020'ye yetişecek mi? Juventus'tan açıklama...
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Juventus forması giyen Merih Demiral, Pazar günü ligde Roma ile oynanan maçta talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve milli oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve menisküsünde yırtık tespit edildiği duyurulmuştu.
İtalyan kulübü Salı günü yaptığı açıklamayla 21 yaşındaki oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada Merih'in iyileşme sürecinin 6-7 ay kadar olacağı aktarıldı.
Merih Demiral'ın 12 Haziran'da başlayacak olan EURO 2020'ye yetişmesi oldukça düşük bir ihtimal olarak görülüyor.