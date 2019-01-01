Merih Demiral: Juventus forması giyen ilk Türk olmanın gururunu yaşıyorum

Juventus forması giyen Merih Demiral, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

gibi büyük bir kulübe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Merih Demiral, “Juventus’ta forma giyen ilk Türk futbolcu olmak benim için büyük bir gurur. Genç arkadaşlarıma, kardeşlerime örnek olmak istiyorum” diye konuştu.

Merih Demiral’ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

“Kariyerimin bu aşamasına gelene kadar çok emek verdim. Çalışmalarıma devam edeceğim."

"Forma giymek için sabırsızlanıyorum. Sahada olmak için elimden geleni yapacağım. Bu formayı bu yaşta giymek çok önemli. İnşallah burada kalıcı olurum."

"Avrupa'da oynamak her zaman en büyük hayalimdi. 'e 18 yaşında gittim ve bana çok büyük katkısı oldu. Şu an hayalini kurduğum yerdeyim.

"Sarri bizim için büyük bir şans"

Juventus bütün kupalara taliptir. Bu benim için çok önemli. Buraya bunun için geldim. Bu sezon güzel şeyler olacak."

"Ocak ayında 'ya gelmem İtalya Ligi'ne adapte olmada çok katkı sağladı. Geliştirmem gereken yönler var. Hocamızla, tecrübeli futbolcularıyla bunu başaracağıma inanıyorum."

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"Hocamız bizimle bire bir ilgileniyor. Savunma oyuncuları olarak Sarri ile çalışıyoruz. Bana çok büyük bir katkısı olacağına inanıyorum. Benim için çok büyük bir şans."

"Emre Can abi bana çok yardımcı oluyor. İkimiz de Türkçe konuştuğumuz için hem saha içerisinde hem de saha dışında bana çok yardım ediyor."