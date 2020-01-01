Merih Demiral golünü attı, sakatlandı
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Serie A'da 19. hafta karşılaşmalarında Juventus'un Roma'ya konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan Merih Demiral, karşılaşmanın hemen başında takımını öne geçirdi.
Milli futbolcu, 3. dakikada Paulo Dybala'nın soldan kullandığı serbest vuruş sonrasında arka direkte yaptığı düzgün dokunuşla fileleri havalandırdı.
Bu gol, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun Juventus forması altında bu sezon çıktığı 7. resmi maçtaki ilk golü oldu.
Talihsiz sakatlık
21 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 15. dakikasında ise talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Girdiği bir hava topu mücadelesi sonrasında yere dengesiz bir şekilde düşünce sakatlanan Merih, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında yürüyerek saha kenarına gelirken, 19. dakikada yerini Matthijs De Ligt'e bıraktı.