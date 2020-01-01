Serie A

Merih Demiral golünü attı, sakatlandı

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Juventus'un Roma'ya konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan ve bir de gol atan milli futbolcu, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Serie A'da 19. hafta karşılaşmalarında Juventus'un Roma'ya konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan Merih Demiral, karşılaşmanın hemen başında takımını öne geçirdi. 

Milli futbolcu, 3. dakikada Paulo Dybala'nın soldan kullandığı serbest vuruş sonrasında arka direkte yaptığı düzgün dokunuşla fileleri havalandırdı. 

Haberin devamı aşağıda

Bu gol, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun Juventus forması altında bu sezon çıktığı 7. resmi maçtaki ilk golü oldu. 

Editörün Seçtikleri

Talihsiz sakatlık

21 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 15. dakikasında ise talihsiz bir sakatlık yaşadı. 

Girdiği bir hava topu mücadelesi sonrasında yere dengesiz bir şekilde düşünce sakatlanan Merih, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında yürüyerek saha kenarına gelirken, 19. dakikada yerini Matthijs De Ligt'e bıraktı. 

Kapat