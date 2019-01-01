Merih Demiral, Fenerbahçe'de neden tutunamadı? İşte yanıtı...

Juventus'un 21 yaşındaki A Milli futbolcusu Merih Demiral'ın kariyer koçu Tayfun Kıy, oyuncunun Fenerbahçe'de devam edememesinin sebebini açıkladı.

Kariyer koçu Tayfun Kıy, yaz transfer sezonunda 'dan 'a transfer olan A Milli futbolcu Merih Demiral'ın gelişimine ve kariyer yükselişine dair açıklamalar yaptı.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın özel röportajında genç futbolcunun yıldızının nasıl parladığına dair tüm ayrıntılara yer veren Tayfun Kıy, oldukça merak edilen bir soruya da açıklık getirdi. Tayfun Kıy, altyapısından yetişen ancak A takıma çıkamadan ayrılan Merih'in neden sarı lacivertli ekipte devam edemediği sorusunu şöyle yanıtladı:

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"Eğer Merih Demiral Fenerbahçe'de kalsaydı ve hata yapmasına izin verilseydi orada da parlayabilirdi. Oyuncu 'de parladı çünkü yaşına aldırmadan sorumluluk verildi ve hata yapmasına aldırmadılar. Fenerbahçe’de hata yapma şansınız yoktur ama genç oyuncu ise hata yapmak zorundadır. Hata yapma lüksünü verirseniz puan kaybetseniz de oyuncu kaybetmezsiniz."

"Her türlü zorluğa göğüs gerdi"

Fenerbahçe'nin ardından Portekiz 3. Lig takımlarından Alcanenense'ye giden Merih'in çok zor şartlar altında yaşadığını belirten Tayfun Kıy, oyununcunun büyük bir inanmışlık duygusuna sahip olduğunu ifade etti ve ekledi: "Antrenmanları yaptığımız ve kaldığımız yerler çok kötüydü. Yemekler çok kötüydü. Evet, çok zorlu maddi koşullar vardı; ama insanların çok etkilendiği ve takdir ettiği başarı hikayeleri toz pembe şartlarda yazılmaz, yazılmadı da. Merih de bunun bilincindeydi ve her zorluğa tüm gücüyle göğüs gerdi."

Merih'in saha dışında da çok olgun biri olduğunun altını çizen Tayfun Kıy, "Sessiz, zeki ve ahlaklı bir insan. Herkesle iyi geçinir, çalıştığı hocalardan bir tane bile negatif bir açıklamaya şahit olmadım. Çabuk sinirlense de eski haline dönmesi uzun sürmez. Eleştirileri dinler, güzel oynadığı maçlardan sonra bile eleştirileri dinlemeye tahammül etmesi çok güzel" ifadelerine yer verdi.