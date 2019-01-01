Merih Demiral, EURO 2020'nin en iyi 11'inde
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Grubunu ikinci tamamlayıp EURO 2020 bileti alan Ay Yıldızlılar'da Merih Demiral'ın performansı herkesi büyülemişti.
21 yaşındaki stoper, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'inde kendisine yer buldu.
UEFA tarafından belirlenen takımda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Pyatov (Ukrayna)
Defans: Sigurdsson (İzlanda), Merih Demiral (TÜRKİYE), Sergio Ramos (İspanya)
Orta Saha: Kousoulos (Kıbrıs Rum Kesimi), Zahavi (İsrail), Wijnaldum (Hollanda), Bernardo Silva (Portekiz)
Forvet: Depay (Hollanda), Kane (İngiltere), Sterling (İngiltere)