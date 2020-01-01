Merih Demiral: Cristiano Ronaldo'yu o gün daha iyi anladım

Juventus'ta sakatlığını atlatan ve takıma dönmeye hazırlanan Merih Demiral, Cristiano Ronaldo ve Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu.

ekibi 'un formasını terleten milli yıldız Merih Demiral, Bleacher Report'a konuştu. Sezona iyi başladığını ancak talihsiz bir sakatlık yaşadığını söyleyen Merih, "Aslında bu sezon benim için çok iyi başlamıştı. Sakatlandığım güne kadar her şey harikaydı. O günü asla unutmayacağım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Yakında takıma katılacağım. Ronaldo, Chiellini ve Buffon gibi harika futbolcular sahibiz. Kaybetmeyi asla kabul etmeyen karakterleri var. Sakatlık sürecimde benim için motivasyon kaynağı oldular" ifadelerini kullandı.

" bizim için çok önemli"

Cristiano Ronaldo'nun takım için öneminden de bahseden Merih, "Şampiyonlar Ligi bence Dünya Kupası’ndan sonra en büyük futbol organizasyonu. En iyi futbolcuların boy gösterdiği bir sahne. Küçük detaylar kazananı belirliyor. Cristiano Ronaldo bu kupayı 5 kez kazandı. Onun tecrübesi bizim için çok önemli. O çok büyük bir profesyonel. Sanıyorum maçıydı; iki gol atmıştı. Maçtan sonra antrenman yapıyordu. Beni görünce ‘Haydi Turco (Türk) rejenerasyon zamanı’ dedi. Birlikte çalışmıştık. Çok çalışmanın ne kadar önemli olduğunu her zaman söyler. O gün futbola olan tutkusunu ve karakterini daha iyi anlamıştım" diye konuştu.

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"Keşke EURO 2020'yi kaçırsaydım da kimse ölmeseydi"

2021 yazına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında da konuşan 22 yaşındaki stoper, "Milli Takımımız tecrübe ve gençliğin karışımı. ’ya yenilmedik. Onlar son dünya şampiyonu. Fransa maçları bizim için final gibiydi. Gelecek için sınav niteliğinde oldu. Tecrübe kazandık. Salgın olmasaydı turnuvayı kaçıracaktım. Keşke kaçırsaydım da kimse ölmeseydi. Hayatta insan sağlığından daha önemli hiçbir şey yok. Maçlar, turnuvalar gelip geçer. Umarım en kısa sürede normale döneriz. Ben de o gün sağlıklı olurum ve milli formayla sahaya çıkarım. Koşan ve savaşan bir takımız. Bundan dolayı başarılıyız. Zor bir turnuva olacak. Maç maç bakmalıyız. Nereye kadar gideriz bilmiyorum ama asla pes etmeyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.