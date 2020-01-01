Merih Demiral: Cristiano Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim

Kariyerini Juventus'ta sürdüren milli futbolcu, İtalyan ekipteki yıldız takım arkadaşıyla rakip olmayı tercih etmeyeceğini söyledi.

forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı online bir buluşmayla kutladı.

Bir giyim markasının YouTube kanalına konuk olan milli oyuncu, gençlerden gelen soruları cevapladı.

Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin sorusunu cevaplayan 22 yaşındaki defans oyuncusu, "Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok. Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Sahada çok agresif fakat dışarda sakin olması hatırlatılan Merih Demiral şöyle konuştu:

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"Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımı görünce onların bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce benim motivasyonum 2 kat artıyor. Çünkü hem kendim hem de takımım için oynuyorum. Bı yüzden sahada hiçbir zaman pes etmemeyi ve her zaman takımım ve kendim için oynamayı tercih ediyorum. Bu da sahaya bu şekilde yansıyor."

Geçtiğimiz Ocak ayında Juventus'un ile oynadığı maçta sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağları kopan Merih, o tarihten bu yana sahalardan uzak.

Merih'in takımı Juventus ise koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İtalya 'da 26 hafta sonunda topladığı 63 puanla en yakın rakibi 'nun 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.