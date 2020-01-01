Merih Demiral: Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere

Juventus’un dün Roma ile oynadığı maçta sol diz çapraz bağlarında kopma meydana gelen Merih Demiral’dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Merih Demiral, ”Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki oyuncu maçın 3. dakikasında forması altındaki ilk golünü atarak takımını 1-0 öne geçirmiş ancak 15. dakikada bir hava topu mücadelesi sonrasında yere dengesiz düşünce dizinden sakatlanarak maça devam edememişti.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Merih'in bugün yapılan kontrolleri sonucu sol diz çapraz bağlarında kopma ve menisküsünde yırtık tespit edildiği duyurulmuştu.