Merih Demiral, salı akşamı Al-Ahli’nin yenilgisinin ardından küplere bindi. Rakip Al Qadsiah, maçtan sonra X’te Türk savunmacıyla alay edilen bir fotoğraf paylaştı. Demiral’in buna açıkça tahammülü yoktu.

Demiral, Al Qadsiah karşılaşmasından ağzında buruk bir tatla ayrıldı. 28 yaşındaki stoper, 3-2’lik yenilgiyi önleyemedi ve rakipte Tijjani Reijnders’in attığı iki golle maçın oyuncusu olmasına tanıklık etti.

Al Qadsiah, bu galibiyetin ardından Suudi Pro Ligi’nde Al-Hilal ile birlikte puan tablosunun zirvesini paylaşır duruma geldi. Ancak Al-Ahli karşısında alınan galibiyetin kutlaması salı akşamı kontrolden çıktı.

Al Qadsiah’nın X hesabını yöneten kişi, Türk savunmacının telefona baktığı bir fotoğrafı paylaşarak Demiral’le alay etmeye karar verdi. Fotoğrafa eklenen ifadede, “Her zamanki gibi yenilginin acısını onun hesabında bulabilirsiniz” denildi.

Demiral bu paylaşımı gördü ve ardından Al Qadsiah’nın hesabını yöneten kişiyi bulmak için öfkeli şekilde rakip takımın soyunma odasına girdi. İddiaya göre Demiral, özür dilenmesini ve paylaşımın silinmesini talep etti. Söz konusu paylaşım daha sonra kaldırıldı.

Juventus’un eski savunmacısı, Al-Ahli yenilgilerinin ardından geçmişte de kötü bir kaybeden görüntüsü vermişti. Nitekim nisan ayında, Cristiano Ronaldo’nun Al-Nassr’ının fazla güçlü çıkmasının ardından da küplere binmişti. Maçın ardından AFC Şampiyonlar Ligi madalyasının iki fotoğrafını paylaştı. “Stadyumlarında ilk kez bir Şampiyonlar Ligi madalyası görüyorlar” diye yazdı.