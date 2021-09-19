Merih: Bundan sonra sarı kart gördü!

Djuric'in darbesiyle yüzü kanlar içinde kalan Merih Demiral, rakibinin oyundan atılmamasına tepki gösterdiği için sarı kartla cezalandırıldı.

Atalanta'nın bu sezon kadrosuna kattığı Merih Demiral, dün gece takımının Salernitana deplasmanında galip geldiği karşılaşmada rakibin golcüsü Milan Djuric'in dirseğiyle yaralanmasının ardından sarı kart gördü. Merih tepkisini daha sonra da Instagram hikayesindeki paylaşımla dile getirdi.

Atalanta'nın Stadio Arechi'de 1-0 kazandığı maçın ilk yarısında genç stoper aldığı darbe sonrası kaşının açılmasıyla kanlar içinde kaldı.

Hakem Paolo Valeri, faul için Djuric'i cezalandırsa da VAR'ın da desteğiyle, bunun büyük ölçüde istem dışı olduğunu düşündü ve kırmızı kartına başvurmadı. Djuric'in sadece sarı kart görmesine sinirlenen Merih Demiral, itirazından dolayı hakem Valeri'den sarı kart gördü. Bu pozisyondan kısa bir süre sonra ilk yarının bitimiyle oyundan alınan Merih yerini Berat Djimsiti'ye bıraktı.

Milli oyuncu daha sonra Instagram hesabında 'Bundan sonra sarı kart gördü..!' ifadesiyle sol gözündeki yarayı gösterdiği bir paylaşımda bulundu.

Haberin devamı aşağıda

Hakem Valeri'nin 8 kez kartına başvurduğu karşılaşma oldukça zorlu mücadelelere sahne olurken; Duvan Zapata'nın maçın sonlarına doğru kaydettiği golle maçı 1-0 kazanan Atalanta 4 maçta 7 puana ulaştı. Bu sezon çıktığı Serie A'daki dört maçın hepsini kaybeden Salernitana ise puan tablosunun son sırasında yer alıyor.