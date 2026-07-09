Merel Ek, milli takım teknik direktörlüğü konusunda Arne Slot’a mesaj attı ve hemen harika bir yanıt aldı

Merel Ek, geçen hafta Arne Slot ile bir uygulama üzerinden iletişime geçti. Gazeteci, bunu HNM De Podcast’te gururla anlatıyor.

32 yaşındaki Ek, Feyenoord'un büyük bir hayranı ve bu nedenle eski başarılı teknik direktör Slot'un Hollanda milli takımının teknik direktörü olmasını yürekten umuyor.

Bu nedenle cesaretini toplayıp Slot’a bir mesaj göndermeye karar verdi. Bu durum, meslektaşları Hélène Hendriks ve Noa Vahle’yi çok güldürdü.

“İçimdeki gazeteci tamamen uyanmıştı, ama belki taraftar tarafım da biraz uyanmıştı. Numarasını bir tanıdık aracılığıyla almıştım ve ona bu konuda açık olup olmadığını sordum,” diyen Ek, meslektaşlarını kahkahalara boğdu.

Hendriks ve Vahle, Ek’in kullandığı hitap şekli olan “Sayın Slot” karşısında kahkahalara boğuldu. “Ne utanç verici! Sayın Slot,” diye gülerek, futbol dünyasında pek alışılmadık olan bu resmi üslubu eleştirdi Vahle. Hendriks ise, Ek’in Bergentheimer’a “yüce tanrı” diye hitap edebileceğini, çünkü onun büyük bir hayranı olduğunu söyleyerek şakaya katıldı.

Kendi şaşkınlığına rağmen, Slot Ek’in mesajına gerçekten yanıt verdi. “Tabii ki medyaya karşı çok iyi konuşuyor ve elbette hiçbir şey çıkaramayacağınız bir cevap verdi.”

“Sadece ‘Bay Slot’ olarak hitap edilmesinden hoşlandığını söyledi, ama bunun yaşlı göründüğü anlamına mı geldiğini merak etti,” diye gülüyor Ek. “Bu benim için haftanın en güzel anıydı. Slot için tüm hafta sonu müsaidim!”