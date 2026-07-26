Suudi Arabistan ekibi Hilal, transfer piyasasındaki hareketliliğini sürdürüyor. Kulüp yönetiminin 2026-2027 sezonu müsabakaları başlamadan önce takımı mümkün olan en iyi şekilde hazırlama planı çerçevesinde ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin tüm kupalarda rekabet edebilecek bir takım kurma isteği doğrultusunda, yeni bir transferi tamamlamaya yaklaştı.

Hilal, devam eden transfer döneminde Hollandalı Crysencio Summerville'i kadrosuna katarken, Muhammed es-Sarnuh ve Nevaf el-Habeşi'yi de takıma dahil etmişti. Ardından teknik ekip için teknik açıdan öncelik taşıyan yeni bir dosyayı, yani Portekizli Joao Cancelo'nun takımdan ayrılmaya yaklaşmasının ardından sağ bek mevkisini çözmek için harekete geçti.

Raporlara göre Hilal, et-Teavun'un sağ beki Muhammed Muhrizi ile anlaşmaya varmayı başardı. Böylece Cancelo'nun ayrılığını, son sezonlarda sergilediği dikkat çekici performansların ardından Roshn Ligi'nde kendi mevkisindeki en öne çıkan isimlerden biri sayılan yerli bir oyuncuyla telafi etmeye yaklaştı.

Muhrizi'nin hizmetlerini isteyen tek takım Hilal değildi; el-Kadisiye de son dönemde oyuncuyla ciddi görüşmelere girmişti. Ancak "Lider", dengeleri tersine çevirerek transferi kaptı ve rakiplerinden önce hedeflerini tamamlamak için transfer döneminde güçlü bir şekilde hareket etmeye devam ettiğini teyit etti.

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Inzaghi, sağ bek mevkisini güçlendirmenin, gerek oyun kurma gerekse hücuma destek anlamında büyük ölçüde kanatların aktifliğine dayanan taktik fikirlerini uygulamak için gerekli bir adım olduğunu düşünüyor. Bu da yönetimin bu dosyayı sezon başlamadan kapatmak için hızla harekete geçmesini sağladı.

Muhrizi transferini tamamlayan Hilal, Inzaghi'nin isteklerinden bir yenisini daha yerine getirmiş oluyor. Şimdi ise tüm gözler takımın kalan ihtiyaçlarının tamamlanmasına çevrildi; zira yönetim, transfer dosyasını ideal biçimde kapatmak ve önümüzdeki sezona daha eksiksiz bir kadroyla girmek için hâlâ yabancı bir kanat oyuncusu ve yeni bir forvet transferi üzerinde çalışıyor.