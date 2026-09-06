Chelsea'nin yıldızı Morgan Rogers, Arsenal karşısındaki Londra derbisinde iz bırakmak için yalnızca iki dakika bekledi. Ceza sahası dışından yaptığı vole vuruşuyla Arsenal'in ağlarını erkenden sarsmayı başaran oyuncu, bu sezon takımın savunmasının direncini kıran ilk isim oldu.

Rogers'ın golü, transfer piyasasında başlayan heyecanlı bir hikâyeye yeni bir bölüm daha ekledi. Zira eski Aston Villa oyuncusu, hem Arsenal'in hem de Chelsea'nin ortak hedefiydi. Ardından Chelsea, 117 milyon sterlin karşılığında yarışı kendi lehine sonuçlandırdı.

Rogers, Aston Villa formasıyla parlak bir performans sergilemişti; bu da Chelsea'nin hizmetlerini elde etmek için güçlü bir hamle yapmasına yol açtı. Aynı dönemde Arsenal da kadrosunu bu oyuncuyla güçlendirmek amacıyla müzakerelere dâhil olmuştu, ancak transfer sonunda oyuncunun Stamford Bridge'e geçişiyle noktalandı.

Rogers'ın golü yalnızca derbi için mükemmel bir başlangıç olmakla kalmadı, aynı zamanda Arsenal'in sezon başındaki dikkat çekici savunma serisini de sona erdirdi. Arsenal, Coventry City ve Aston Villa karşısındaki ilk iki maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı; ta ki Chelsea ile transferi için rekabet ettikleri oyuncu gelip kalelerini sarsan ilk isim olana kadar.

Böylece Arsenal ile Chelsea arasındaki transfer savaşı, sahanın içinde doğrudan bir karşılaşmaya dönüştü ve ilk sözü söyleyen isim Rogers oldu. Oyuncu, Chelsea'ye üstünlüğü getirmek ve sezonun en dikkat çekici maçlarından birine erkenden imzasını atmak için yalnızca iki dakikaya ihtiyaç duydu.

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