İspanyol gazeteci Tomas Roncero, Real Madrid'in devam eden yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği olağanüstü hamleleri övdü ve genç Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande'nin kadroya katılmasının, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın ayrılığına zemin hazırlayabilecek nitelikli bir takviye olduğunu vurgularken, Manchester City'den Rodri'nin transferinin Kraliyet Kulübü'nün çabalarının gerçek anlamda "taçlandırılması" olacağını belirtti.

Ünlü radyo programı "El Larguero"da Real Madrid'in hamlelerine ilişkin yaptığı analizde Roncero, Jose Mourinho, Konate, Dumfries, Bernardo Silva ve Cucurella'yı kadrosuna katan Kraliyet Kulübü'nün önümüzdeki sezona hazırlanmak için köklü değişiklikler yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, 19 yaşındaki Diomande'nin son Dünya Kupası'nda net bir şekilde ortaya koyduğu muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Diomande, Olise'nin alternatifi ve Vinicius'un halefi

Roncero şunları söyledi: "Dünya Kupası sırasında Diomande bana ilgi çekici bir oyuncu gibi göründü; muazzam bir potansiyele sahip ve Vinicius'un halefi olabilir. Bu, Real Madrid'in Michael Olise'den vazgeçtiğini ve Diomande'nin onların alternatif planı olduğunu gösteriyor."

Endişeli bir tonla ekledi: "Vinicius'un en büyük hayranlarından biriyim ve Diomande gelse bile onun kalmasını umuyorum, ama saf değilim; Fildişili'nin gelmesinin Brezilyalı'nın ayrılması anlamına gelebileceğini düşünüyorum." Bu sözleriyle, kendisiyle yakından ilgilenen Arsenal'e Vinicius'un transfer olma ihtimaline dikkat çekti.

Transferlerdeki gizlilik, Real'in silahı

Gazeteci, Real Madrid'in transferlerini gerçekleştirirken sergilediği tam gizliliği överek şöyle konuştu: "Real Madrid'in basına sızmayan transferler yapması hoşuma gidiyor. Örneğin, Cucurella transferini kimse bilmiyordu ve sanıyorum sızmış olsaydı Chelsea daha yüksek bir meblağ isterdi, sonuçta kaybeden kulüp olurdu."

Rodri: uzak ihtimal olan hayali transfer

Gerçekleştirilen transferleri övmesine rağmen Roncero, Real Madrid'in bu transfer dönemini yıllardır en iyisi yapacak olan "son dokunuş"tan hâlâ yoksun olduğunu vurguladı; bu da Manchester City'den Rodri'nin transferiydi. Şöyle dedi: "Bunun, geçen yılki başarısızlıklarını kabullendiklerini yansıtan olağanüstü bir transfer olacağını düşünüyorum; geçen yaz transfer edilen dört oyuncunun hiçbiri Dünya Kupası'nda forma giymedi, bu da bir hata yaptıkları anlamına geliyor."

Heyecanla ekledi: "Rodri, her açıdan taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan bir transfer: Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuydu, gelecek Ballon d'Or'un sahibi olacak, Madridli bir İspanyol ve Real Madrid'e katılmayı çok istiyor, sözleşmesinde ise yalnızca bir yıl kaldı. Rodri katılırsa, kulüp her şeyi kazanabilir. İddiaya girerim ki Bernabeu'da tanıtımı yapılsaydı, stat taraftarlarla dolup taşardı."

Ayrılığa 3 aday

Muhtemel ayrılıklar konusunda Roncero, en az 3 oyuncunun gideceğini öngörerek şöyle dedi: "Mastantuono'nun burada yeri yok ve kiralanması gerekiyor. Premier Lig kulüplerinden biri 60 ya da 70 milyon teklif ederse Camavinga'yı satarım. Mastantuono ve Camavinga'nın, ayrıca Gonzalo ya da Endrick'in gideceğini düşünüyorum."

Duygusal bir tonla sözlerini şöyle tamamladı: "Gonzalo'ya karşı özel duygularım var ve Real Madrid'de kalmasını istiyorum, ama düzenli oynama ihtiyacını da anlıyorum."