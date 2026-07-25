Mercato bombası: Arsenal, Vinicius'u Real Madrid'den koparmayı planlıyor

Arsenal, transfer piyasasının en büyük operasyonlarından birini hayata geçirme imkânını araştırmaya başladı. Londra ekibi, Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior'ı olası hedefleri arasına yerleştirdi ve oyuncunun kraliyet kulübüyle sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkanması sonucu geleceğini saran belirsizlik ortamından yararlanmayı amaçlıyor.

Arsenal, Vinicius Junior'ın Real Madrid ile sözleşme uzatımı konusunda anlaşmaya varamaması durumunda oyuncuyla anlaşmayı değerlendiriyor. Londra kulübü, Brezilyalı millî oyuncunun hücum hattına olağanüstü bir katkı sağlayacağını düşünüyor.

Buna rağmen fikir hâlâ ilk aşamalarında bulunuyor ve şu ana kadar transferin tamamlanmasına yol açabilecek herhangi bir görüşmeye ya da resmî adıma dönüşmedi.

"The Athletic" gazetesine göre, Arsenal ile Real Madrid arasında oyuncuyla ilgili herhangi bir resmî görüşme başlamamış olsa da onunla anlaşma fikri, İngiliz kulübünün koridorlarında ve çeşitli kademelerinde geniş bir destek görüyor.

Arsenal yetkilileri, fırsat doğduğunda harekete geçmeye hazırlanmak amacıyla oyuncunun sözleşme yenileme dosyasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Vinicius Junior, kulübün çatısı altında geçirdiği sekiz sezonun ardından Real Madrid ile sözleşmesinin son yılına girdi. Sözleşme yenileme görüşmeleri ise şu ana kadar somut bir ilerleme kaydetmedi.

Real Madrid, en parlak yıldızlarından birini sözleşmesinin bitiminde bedelsiz kaybetmek istemiyor. Özellikle oyuncunun önümüzdeki sezon büyük bir sadakat primine hak kazanacak olması, geleceğinin en kısa sürede netleşmesinin önemini artırıyor.

Brezilya ve Real Madrid ile dikkat çeken rakamlar

Vinicius, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda dikkat çeken performanslar sergiledi. Brezilya millî takımının beş maçının tümünde görev alan oyuncu dört gol kaydetti; ardından Brezilya, son 16 turunda Norveç'e mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Real Madrid ile katıldığı müsabakalar açısından ise Brezilyalı yıldız, 2025-2026 sezonunda tüm turnuvalarda 22 gol kaydetti. Bu sezon kraliyet ekibi, üst üste ikinci kez hiçbir kupa kazanamadan mücadeleyi tamamladı.

Vinicius Junior, 2018 yılında Flamengo'dan Real Madrid'e katıldı ve o günden bu yana takımın en parlak yıldızlarından biri olarak konumunu sağlamlaştırmayı başardı.

Oyuncu, kraliyet kulübünün formasıyla 375 maça çıktı; bu maçlarda 128 gol kaydetti ve 100 asist yaptı. Böylece son yıllarda Real Madrid saflarındaki en etkili oyunculardan biri olarak konumunu pekiştirdi.