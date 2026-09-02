Chelsea, Premier Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesine rağmen, Suudi Arabistan ekibi Ittihad'ın elinden sürpriz bir transferi kapmaya yaklaştı.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Chelsea'nin, Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Hollandalı Georginio Wijnaldum ile bu yaz transfer döneminde anlaşmak amacıyla temasa geçtiğini bildirdi.

Chelsea'nin Wijnaldum'a yönelik sürpriz hamlesi, dün salı günü yaz transfer döneminin son saatlerinde yaşadığı krizden kaynaklanıyor. Kulüp, Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in Manchester City'ye satışına onay vermişti.

Chelsea, Enzo Fernandez'in ayrılığını telafi etmek için Monaco ile Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Camara'yı kadrosuna katmak konusunda anlaşmış, ancak Fransız kulüp son anlarda sürpriz bir şekilde geri adım atmış, bu da Chelsea'yi Arjantinli yıldızı ikame etmekten mahrum bırakmıştı.

Fransız siteye göre Londra ekibi, transfer döneminin bitiminden sonra da kaydına izin verilmesi nedeniyle orta sahaya serbest bir oyuncu katmanın arayışında ve şu anda bu mevkiyi doldurmak için en öne çıkan aday Wijnaldum olarak görülüyor.

Bu gelişme, Hollandalı orta saha oyuncusunun adının Ittihad'a transferle anıldığı bir dönemde geliyor. Wijnaldum, geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi bittikten sonra hizmetlerinden vazgeçen Ettifaq ile Suudi Roshn Ligi'nde halihazırda 3 sezon geçirmişti.

Chelsea, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı başarırsa, oyuncu 2021 yazında Liverpool'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olduğunda geride bıraktığı Premier Lig'e 5 yıl sonra geri dönmüş olacak.

Wijnaldum ayrıca, 2016 ile 2021 yılları arasında Liverpool'da ve ardından 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Ettifaq'ta birlikte oynadığı İngiliz Jordan Henderson'ın yanında orta sahada yeniden görev yapacak.

Öte yandan Ittihad'ın orta sahada bazı başka oyuncularla da anıldığı belirtiliyor. Wijnaldum'un kadroya katılmasının başarısızlığa uğraması halinde bunlardan biri onun yerini alabilir; en öne çıkanı ise Portekiz ekibi Benfica'nın oyuncusu Kolombiyalı Richard Rios.