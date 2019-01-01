Menotti, Arjantin'in dostluk maçında Messi'nin oynayacak olmasından dolayı endişeli
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Arjantin Milli Takımlar Direktörü Cesar Luis Menotti, Lionel Messi'nin Arjantin - Venezuella dostluk maçı öncesi yorgun olduğunu düşünüyor.
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Arjantinli ve Barcelonalı süper star, Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'ndan beri milli maçlarda forma giymedi. FM 94.7'ye konuşan Menotti, Messi'nin iyiliği için endişelendiğini söyledi:
"Messi'nin oynayacak olmasından endişeliyim. Şampiyonlar Ligi ve milli takım arasında duygusal olarak zorlandığını ve çok yorgun olduğunu görüyorum. Tabii Arjantin adına oynamak istiyorsa bu çok iyi."
Arjantin, 22 Mart Cuma günü Venezuella ile bir dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
Messi, Barcelona forması altında son üç karşılaşmada altı gol atarak formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi.