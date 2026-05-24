Ajax, Avrupa kupalarına katılmak için son bir çaba göstererek Pazar öğleden sonra FC Utrecht ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi, Conference League ön eleme turlarına katılmaya hak kazanacak. Ancak genel menajer Menno Geelen’in vurguladığı gibi, bu sadece yarayı sarmak için bir çare.

Geelen, ESPN kameralarına verdiği demeçte, "Bu öğleden sonraki sonucun ne olacağına bakılmaksızın, bu sezon tam bir felaket" dedi. "Kaba dilim için özür dilerim. Ancak bence bu, Ajax'taki herkes için ve özellikle de tüm sezon boyunca bize harika bir destek veren taraftarlar için geçerli."

“Elbette ArenA’da oynamayı yüz kat daha çok tercih ederdik ve oraya gidemememiz gerçekten çok üzücü,” diye devam ediyor genel müdür. Yine de bir umut ışığı da görüyor.

“Futbolda çok sık nefret ve kıskançlık vardır, ama bu hafta birbirine yardım etme konusunda büyük bir istek olduğunu gördüm,” diyor Geelen.

“Buradaki yetkililere, ama özellikle de Volendam halkına baktığımda: bizi çok misafirperver bir şekilde karşıladılar ve özellikle dünkü hayal kırıklığından sonra (FC Volendam’ın küme düşmesi, ed.) buna gerçekten büyük saygı duyuyorum.”

Ajax'ın Volendam'a taşınmak zorunda kalmasının nedeni, Johan Cruijff ArenA'da Harry Styles'ın konser serisi. "Bunlar geçmişte yapılmış anlaşmalar," diye açıklıyor Geelen.

"Bu durumdan çok rahatsızız. Ama elbette öncelikle beşinci sırada bitirmememiz ve Ajax'ın bir daha play-off oynamak zorunda kalmaması için çaba göstermeliyiz," diyor Amsterdamlı karar vericiler. "Asıl hata burada."