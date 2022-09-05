Menisküs ameliyatı olacak Paul Pogba'nın Dünya Kupası'nı kaçırması bekleniyor

Sezon öncesi sakatlığı devam etti

Tedavi cevap vermedi

Pogba iki ay daha sahalardan uzak

NE OLDU? Juventus orta saha oyuncusu, menisküs yaralanmasının konservatif tedaviye yanıt vermemesi üzerine bıçak altına yatacak. Pogba'nın bu hafta ameliyat olması ve onu 40 ila 60 gün arasında sahalardan uzak tutması bekleniyor. Fransa'nın ilk Dünya KupasI maçı 22 Kasım'da Avustralya'ya karşı.

NE SÖYLENDİ? Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı öncesinde Pogba'nın kondisyonu hakkında bir güncelleme verdi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Paul Pogba, Ocak ayında aramıza katılacak" dedi. "Dünya Kupası'nda oynayıp oynamaması benim sorunum değil."

DAHA BÜYÜK RESİM: Pogba'nın sakatlığı, Fransa adına Dünya Kupası adına elbette kötü bir haber. Pogba, yaz aylarında Manchester United'dan Juventus'a transfer olduğundan beri Serie A'da henüz kadroda yer almadı.