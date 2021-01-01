Menemenspor'u rahat yenen Adana Demirspor 26 sene sonra Süper Lig'de

Adana Demirspor, Menemenspor'u 4-1 yendi ve Süper Lig'e adını yazdırdı.

Adana Demirspor, uzun yıllar süren Süper Lig hasretini sona erdirdi.

Akdeniz ekibi, Menemenspor ile oynadığı maçı çok rahat kazanarak rakiplerine fırsat tanımadı.

6. dakikada Pa Dibba ile öne geçen Adana Demirspor, 11. dakikada Ezeh ve 23. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

Sinan Kurt 53'te skoru 4-0'a taşıdı. Menemenspor'un 76. dakikada Simon Zenke ile bulduğu gol ise sonucu değiştirmedi: 4-1.

Adana Demirspor'un Süper Lig'den uzak yılları

1994-95 sezonunda Süper Lig'i son sırada bitiren Adana Demirspor, o günden sonra bir daha en üst lige dönememişti.

1995-96'da Süper Lig'e çıkmak için sezona başlayan Adana ekibi, bu sefer 2.Lig'e düşme üzüntüsü yaşadı. 1999-2000 sezonunda da 3.Lig'e kadar geriledi.

2011-12 sezonunda yeniden atılım yapan Adana Demirspor, Denizli'de oynanan play-off'lar sonunda Fethiyespor'u yenerek 1.Lig'e yükseldi.

1.Lig'de geçirdiği sekiz sezonda beş kez play-off'a kalan Adana Demirspor, bunların ikisinde finale de yükseldi ama mutu sona ulaşamadı.

Adana Demirspor bu sezon ne yaptı?

Geçen sezon play-off finalinde Fatih Karagümrük'e penaltılar sonunda yenilen Adana Demirspor, yeni sezonun da en büyük favorisi olarak gösterildi.

Süper Lig'den düşen takımın olmaması, Adana ekibini 'doğal favori' haline getirdi.

Sezona Ümit Özat yönetiminde başlayan Adana Demirspor, ilk 14 haftada sadece üç yenilgi yaşamasına rağmen Özat'ın görevine son verdi.

Ayrılığın ardından Özat, savunma futbolundan şikayetçi olan Adana Demirspor camiası için "Bir laf çıkmış Adana Demirspor savunma yapmaz diye! Chelsea bile savunma yapıyor sen kimsin?" cevabını verdi. Özat'ın yerine ise daha önce de takımı çalıştıran Cüneyt Dumlupınar getirildi. Dumlupınar, Özat'a kıyasla daha hücumcu bir oyun sergilemeye çalışsa da istediği sonuçları alamadı.

Özat'ın 14 maçta ulaştığı yenilgi sayısına sekiz maçta ulaşan Dumlupınar'ın görevi kısa sürdü. Yeni Adana Stadyumu'ndaki oynanan ilk maçta Altay'a 2-1 kaybedilince, Dumlupınar görevinden istifa etti.

Son haftalarda ise görev, 1994-95 sezonunda Süper Lig'den düşerken takımın başında olan Samet Aybaba'ya verildi.

23. hafta sonunda ilk ikinin 10 puan gerisinde olan Adana Demirspor, Aybaba döneminde 12 maça çıktı ve sadece iki maçtan beraberlikle ayrıldı. 10 maçta kalesini gole kapatan Adana Demirspor, müthiş bir ivme yakalayarak ilk iki sırada kendine yer buldu.

Süper Lig tarihinin en çok maça çıkan teknik direktörü olan Aybaba, TFF 1.Lig'e ikinci kez adımını atmıştı.

2016-17 sezonunda son dokuz haftada Sivasspor'un başına geçen tecrübeli teknik direktör, o sezonda da takımını Süper Lig'e çıkartmayı başarmıştı.

Aybaba, TFF 1.Lig'de sadece 21 maça çıktı ama iki şampiyonluk yaşadı.

Adana Demirspor'un öne çıkan isimleri

Son dönemde yaptığı transferle dikkat çeken Adana Demirspor, bu sezon yıldızlarından değil sürpriz isimlerden verim aldı.

Volkan Şen, Erkan Zengin, Mehmet Akyüz, Jakub Kosecki, Süleyman Koç, Ismail Aissati gibi isimler zaman zaman kadro dışı kaldılar ve beklenen katkıları veremediler.

33 yaşındaki Pa Dibba, 9 gol ve 8 asistlik bir peformans sergiledi. Gollerinin çoğunu penaltıdan atsa da orta sahada verdiği mücadeleyle öne çıkan Hasan Kılıç da 12 kez fileleri sarstı.

Gökhan İnler de orta sahada tecrübesiyle katkı veren isimlerden biriydi. Hemen her mevkide oynayabilen Joher Rassoul da sezonun öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Son haftalarda kaleyi Litvanyalı kaleci Zubas'dan devralan Muhammed Şengezer de oynadığı altı maçta kalesini gole kapatarak sezona damga vurdu.