Menemenspor - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019)

TFF 1. Lig'in sekizinci haftasında Menemenspor, bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini BB Erzurumspor karşısında almaya çalışacak.

Menemenspor, TFF 1. Lig'in sekizinci haftasında 'u konuk edecek.

19 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.

Menemenspor, bu sezon evinde oynadığı üç maçı da kaybetti. Cenk Laleci'nin öğrencileri bu karşılaşmada taraftarlarına galibiyet hediye etmek isteyecek.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele eden Erzurumspor ise bu sezon deplasmanda oynadığı üç maçı da kaybetti. Onlar da ilk kez deplasmandan puan veya puanlarla dönmeye çalışacak.