Menemenspor 1-1 Balıkesirspor | Ümit Karan ile Yusuf Şimşek yenişemedi

TFF 1.Lig'de iki eski yıldızın çalıştırdığı Menemenspor ve Balıkesirspor birbirlerine üstünlük kuramadı. Mücadele 1-1 sona erdi.

TFF 1.Lig'in 21. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ve aynı puanda olan iki takım Menemenspor ve Balıkesirspor karşı karşıya geldi.

Ümit Karan ve Yusuf Şimşek gibi Türk futbolunun iki yıldız hücum oyuncusunun çalıştırdığı takımlar; sağanak yağmur altında oynanan 90 dakikada futbolseverlere az pozisyonlu bir maç izlettirdi.

Menemenspor, karşılaşmanın ilk yarısını 27. dakikada Tayfun'un penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Balıkesirspor 60. dakikada beraberliği yakaladı. Geçen hafta Akhisarspor ağlarına serbest vuruştan üç gol birden atan Taşkın Çalış, bu sefer serbest vuruşta ortasını yaptı ve Kosovalı santrfor Arb Manaj'ı golle buluşturdu: 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. İki ekip de 20 puana yükselirken küme düşme hattının bir puan üzerine çıktılar.

Menemenspor önümüzdeki hafta yine kendi sahasında olacak ve Akhisarspor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise kendi evinde Bursaspor ile karşılaşacak.