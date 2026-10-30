Eski Fas Milli Takımı yıldızı Younes Belhanda, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal karşısında İbrahim Diaz'ın "panenka" usulüyle kaçırdığı penaltıyla ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi; olanlara dair çarpıcı bir varsayım ortaya atarken, inancını destekleyecek herhangi bir kanıta sahip olmadığını da kabul etti.

Fransız RMC ağındaki "Riolo Club" programının bir bölümüne katılan Belhanda, finalin uzatma dakikalarının son anlarında gelen penaltıdan söz etti; Fas, kendi taraftarları önünde kupayı kesinleştirmek için altın bir fırsat yakalamış, ancak karşılaşmanın uzatmalara gitmesinin ardından sonunda 0-1 kaybetmişti. Uzatmalarda Pape Gueye, 94. dakikada Senegal'in galibiyet golünü kaydetti.

Real Madrid oyuncusu İbrahim Diaz, 90+8. dakikada penaltıyı kullanmayı üstlenmiş, ancak topu "panenka" usulüyle vurmayı tercih etmiş ve top, Fas taraftarının şaşkın bakışları arasında Senegalli kaleci Edouard Mendy'nin ellerine gelmişti.

Belhanda penaltıyla ilgili şunları söyledi: "Başlangıçta ona öfke duydum, ama sonunda kendi kendine şunu diyorsun: Onun yerinde ben de olabilirdim ve aynı şeyi yapabilirdim."

Belhanda, penaltıyla ilgili çarpıcı bir varsayım ortaya atıyor

Diaz'ın hatasını kabul etmesine rağmen Belhanda, oyuncu golü kaydetmeyi başarsaydı değerlendirmenin tamamen farklı olacağını belirterek, girişimini aptalca bir davranış olarak nitelendirmeyi reddetti.

Şöyle açıkladı: "Çünkü eğer golü atsaydı, finaldeki Zinedine Zidane'a bakın. 2006 Dünya Kupası finalinde İtalya karşısında golünü attığında, onun olağanüstü bir oyuncu olduğunu, yaptığının müthiş olduğunu söyledim."

Ancak eski Nice ve Montpellier oyuncusu, şu anda Katar'ın Es-Sailiya kulübünde forma giyen futbolcu, bundan daha ileri giderek penaltının ayrıntılarına ilişkin kişisel bir inancını açığa vurdu.

Belhanda şunları söyledi: "Bence penaltı konusunda anlaştılar. Sanırım İbrahim Diaz, kaleciye bunu yapacağını söyledi."

Şüphelerini dayandırdığı temeli açıklayarak ekledi: "Böyle düşünüyorum çünkü Senegal oyuncularının penaltıya verdiği tepki, şaşırmış olduklarını hissettirmiyordu. Böyle bir finaldeki duyguların doğasını bilirsiniz. Benim düşüncem bu, kişisel görüşüm. Kanıt yok, sadece bir his."

Belhanda'nın açıklamaları yalnızca kişisel bir varsayım olarak kalıyor; zira Diaz ile Senegalli kaleci arasında penaltının kullanılması ya da sonucu konusunda bir anlaşma olduğunu kanıtlayacak herhangi bir delil sunmadı.

Penaltıdan önceki çeyrek saatlik kaos

Belhanda'nın açıklamaları, finalin son dakikalarına ilişkin süregelen tartışmaların bağlamında geldi; bu dakikalar, video teknolojisi incelemesinin ardından Fas lehine penaltı verilmesiyle büyük bir gerilime sahne olmuştu. O sırada Senegal Milli Takımı da, Eşref Hakimi'ye yapılan bir faul nedeniyle daha önce kaydettiği bir golün iptal edilmesine kendi adına itiraz etmişti.

Hakemin kararının ardından olaylar tırmandı; Senegal oyuncuları itiraz ederken takım sahayı terk etti, ayrıca bazı taraftarlar sahaya girdi. Uzun bir aradan sonra maç yeniden başladı ve Diaz penaltıyı kullandı.

Penaltıyı kaçırdıktan sonra Diaz'ın etkilendiği açıkça görüldü; gözlerinde yaşlar belirdi ve birkaç dakika sonra oyundan çıkarıldı.

Fas, sahada mağlup olmasına rağmen dosya, yaklaşık iki ay sonra yeni bir gelişmeye sahne oldu. Afrika Futbol Konfederasyonu'na bağlı İtiraz Komitesi 17 Mart'ta, turnuva tüzüğünün maçın bitiminden önce hakemin izni olmadan sahanın terk edilmesine ilişkin 82. ve 84. maddelerine dayanarak, Senegal'i çekilme nedeniyle 0-3 mağlup saymaya karar verdi.

Ancak Senegal Futbol Federasyonu kararı Spor Tahkim Mahkemesi'nde temyize taşıdı; mahkemenin kasım ayı sonunda hükmünü açıklaması bekleniyor. Böylece dava, yeni gelişmelere açık kalmaya devam ediyor.