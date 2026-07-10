Mendy, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra sert çıkıştı: Senegal daha iyi bir federasyonu hak ediyor

Senegal Milli Takımı kalecisi Edward Mendy, “Teranga Aslanları”nın 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Senegal Futbol Federasyonu’na sert eleştiriler yönelterek kapsamlı bir gözden geçirme yapılmasını talep etti.

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen kaleci, Senegal milli takımının, ulaştığı turdan daha ileriye gitmesini sağlayacak bir fırsatı kaçırdığını vurguladı.

Sakatlığı nedeniyle Senegal'in son iki maçında forma giyemeyen Mendy, resmi Instagram hesabından uzun bir mesaj yayınlayarak, turnuvada yaşananların sadece yüzeysel değerlendirmelerle değil, tüm tarafların ciddi bir şekilde durup düşünmesini gerektiren bir “başarısızlık” olduğunu vurguladı.

"Bu elenme bir başarısızlıktır"

Suudi Al-Ahli takımının kalecisi, mesajına milli takımın yapabileceği şeyi başaramadığını kabul ederek başladı.

"Bu elenme bir başarısızlıktır. Turnuvada daha ileriye gitmemizi sağlayacak potansiyele sahiptik, ancak bunu başaramadık" dedi.

Ayrıca, sakatlığının ardından son maçlara yetişmek için elinden geleni yaptığını, ancak çabalarının yeterli olmadığını belirterek, “Takıma son ana kadar yardımcı olmak için sakatlığımdan kurtulmak ve zamanında sahalara dönmek için elimden geleni yaptım, ancak bu yeterli olmadı” dedi.

Gerçek bir değerlendirme çağrısı

Mendy, Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvaya katılmanın, milli takımda yaşanan her şeyi ciddi bir şekilde gözden geçirmeyi gerektirdiğini vurguladı ve hatalarla cesaretle yüzleşilmesi çağrısında bulundu.

“Şimdi, gerçeği olduğu gibi kabul etmek için cesaret göstermeliyiz. Bu büyüklükteki bir turnuvaya katılmak, kapsamlı ve derinlemesine bir değerlendirme gerektirir; bu, sadece göstermelik bir değerlendirme değil, yaptığımız her şeyi değerlendirmek için samimi ve titiz bir çalışmadır; ilerlememize neyin yardımcı olduğunu ve en önemlisi, hedefimize ulaşmamızı neyin engellediğini.”

Hataları kabul etmenin gelişmenin tek yolu olduğunu vurgulayan Al-Khalid, “Kabul etmesi zor gerçekler, çoğu zaman bizi gelişime iten en güçlü itici güçtür” dedi.

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Senegal Futbol Federasyonu’na doğrudan mesaj

Mendy, Senegal futbol sistemindeki profesyonellik düzeyinin yükseltilmesini talep etti ve zirveye ulaşmak için daha cesur kararlar alınması gerektiğini belirtti.

“En üst seviyelere ulaşmak istiyorsak, doğru soruları sormaya, uygun kararları almaya ve standartlarımızı ve hedeflerimizi yükseltmeye cesaret etmeliyiz” dedi.

Mesajını, Senegalli Futbol Federasyonu’na dolaylı bir eleştiri yönelterek tamamlayan Mendy, taraftarların başarısızlıklardan ders çıkarabilen bir sistemi hak ettiğini vurguladı.

“Senegal, başarısızlıkları derslere, dersleri de zaferlere dönüştürebilen bir milli takım ve federasyona layık. Bu sorumluluğun üstesinden gelmek bizim görevimizdir” diye açıkladı.

Senegal milli takımı, Mendy’nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta uzatmaların ardından Belçika’ya 3-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası’nda 32’li turda elenmişti. Turnuvadaki serüveninin sona ermesinin ardından “Teranga Aslanları”nın bir dizi yıldızı eleştirel mesajlar vermeye devam etti.