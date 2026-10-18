Paris Saint-Germain'in korkuları bu pazar günü gerçeğe dönüştü; sol bek Nuno Mendes'in, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında önümüzdeki salı günü oynanacak Barcelona maçında forma giyemeyeceği resmen açıklandı.

Mendes, dün akşam Paris Saint-Germain'in 3-1 kazandığı Strasbourg maçında sakatlanarak oyundan çıktı ve Fransız kulübü bugün, oyuncunun Prens Parkı'nda oynanacak Avrupa mücadelesinde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Lamine Yamal'ın sağ kanatta gösterdiği dikkat çekici performans göz önüne alındığında, Mendes'in yokluğunun Saint-Germain için ağır bir darbe olduğunu belirtti; zira Yamal bu seviyede oynadığında onu durdurmak imkânsız görünüyor.

Daha önce Portekizli oyuncu, 90 dakika boyunca Mendes'in etkisini sınırlamayı başarmıştı (hatta Lamine Yamal, Mendes'i bugüne kadar karşılaştığı en zor rakip olarak tanımlamıştı), bu nedenle teknik direktör Luis Enrique'nin Barcelona yıldızını etkisiz hale getirmek için yaratıcı çözümler bulması gerekecek.

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Bu durumda mantıklı olan Lucas Digne'yi ilk 11'de sahaya sürmek, ancak son performansları teknik direktörünün kuşkularını gerçekten giderdi mi? Fransız siteye göre, Nuno Mendes'in yedeği olarak transfer edilmesine rağmen eski Aston Villa oyuncusu kendisinden beklenen seviyeye ulaşamadı.

Monaco maçında kadro dışı bırakılmasından bu yana Digne parlak bir görüntü vermedi, dün Strasbourg karşısında da performansı daha iyi değildi; ancak Luis Enrique'nin, Digne ile Lamine Yamal arasındaki düellonun psikolojik bir boyut taşıyacağının farkında olduğu kesin.

İkili arasındaki son karşılaşma, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Barcelona oyuncusunun üstünlüğüyle sonuçlanmıştı; bu da bilinçaltı düzeyde bile olsa sol bekin performansını etkileyebilecek bir unsur. Dolayısıyla Lamine Yamal'a karşı çifte markaj uygulamak masadaki seçeneklerden biri olabilir.

Luis Enrique'nin başvurabileceği başka alternatifler de var; örneğin daha savunma ağırlıklı bir oyun tarzına, ikili mücadelelerde daha fazla fiziksel güce sahip ve en iyi çalımcıların etkisini sınırlamak için zaman zaman gereken teknik dokunuşa da sahip olan Lucas Hernandez'i ilk 11'de oynatmak. Ancak 2018 Dünya Kupası şampiyonu, cumartesi günü Strasbourg karşısında stoper pozisyonunda 90 dakikanın tamamını oynamasına rağmen performansında istikrardan yoksun.

Alışılmışın dışındaki yaklaşımıyla tanınan Luis Enrique'nin, Joao Neves'i ilk 11'e geri döndürerek Warren Zaire-Emery'yi sol bek mevkisine kaydırmak gibi cesur bir hamle yapması da sürpriz olmaz; bu hiç de uzak bir ihtimal değil.

Fransız millî oyuncu, bek pozisyonunda güçlü bir izlenim bırakmıştı (özellikle sakatlanan Achraf Hakimi'nin yokluğunu telafi etmek için sağ tarafta). Bu maçın etrafındaki heyecana rağmen, kökten bir değişiklik yaratmayacak olması İspanyol teknik direktörü risk almaya itebilir.

Paris Saint-Germain ve Barcelona, ilk iki haftada aldıkları galibiyetlerin ardından 6 puanla Şampiyonlar Ligi puan durumunun zirvesini paylaşıyor.



