Mendes: Cristiano Ronaldo tarihin en iyi futbolcusu

34 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid karşısındaki performansı, Jorge Mendes'i heyecanlandırmışa benziyor.

'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusuna övgüler yağdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda , 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 'i 3-0 yenerken gollerin tamamı Cristiano Ronaldo'dan geldi. Mendes'e göre Atleti'ye yaptığı hat-trick, Ronaldo'nun tarihin en iyisi olduğunu kanıtlıyor.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mendes, oyuncusunu yere göğe sığdıramadığı açıklamasında "Cristiano tarihin en iyi futbolcusu ve bunu Atletico Madrid karşısındaki performansıyla kanıtladı. O bir uzaylı. İngiltere'de ve İspanya'da fark yarattı, şimdi de İtalya'da fark yaratıyor." dedi.

Oyuncusunu "epik, inanılmaz, kutsal" gibi sözcüklerle değerlendiren Portekizli menajer, "O olmasaydı bu kadar fazla kazanamazdı. Real tarihinin en iyi oyuncusu o. Juventus'ta da tarih yazacak." şeklinde konuştu.

Juventus, Ronaldo'yu sezon başında 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den transfer etti.