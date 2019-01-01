Mendes: Cristiano Ronaldo tarihin en iyi futbolcusu
Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusuna övgüler yağdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i 3-0 yenerken gollerin tamamı Cristiano Ronaldo'dan geldi. Mendes'e göre Atleti'ye yaptığı hat-trick, Ronaldo'nun tarihin en iyisi olduğunu kanıtlıyor.
>> Real Madrid'den Elazığspor'a geldi!
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mendes, oyuncusunu yere göğe sığdıramadığı açıklamasında "Cristiano tarihin en iyi futbolcusu ve bunu Atletico Madrid karşısındaki performansıyla kanıtladı. O bir uzaylı. İngiltere'de ve İspanya'da fark yarattı, şimdi de İtalya'da fark yaratıyor." dedi.
Oyuncusunu "epik, inanılmaz, kutsal" gibi sözcüklerle değerlendiren Portekizli menajer, "O olmasaydı Real Madrid bu kadar fazla kazanamazdı. Real tarihinin en iyi oyuncusu o. Juventus'ta da tarih yazacak." şeklinde konuştu.
Juventus, Ronaldo'yu sezon başında 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den transfer etti.