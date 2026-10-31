Ünlü futbolcu menajeri Jorge Mendes, kariyeri boyunca sonradan dünya futbolunun en önemli yıldızları arasına giren bazı yetenekleri kulüplere kabul ettirmek için karşılaştığı zorlukları anlattı. Bunların başında ise Bernardo Silva ve Joao Felix geliyor. Mendes, birçok kişinin bazı oyuncuların kariyerlerinin başında yeteneklerine inanmadığını vurguladı.

Mendes, Católica Porto İşletme Fakültesi'nin Portekiz Ligi Birliği iş birliğiyle düzenlediği, futbolda yönetici MBA programı kapsamındaki "Oyunu Yönetmek" forumuna katılımı sırasında, bazı oyuncuların kariyerine destek olma çabalarının perde arkasını anlatarak Bernardo Silva ve Joao Felix örneklerini gösterdi.

Mendes şöyle konuştu: "Bernardo Silva örneği var. Bana birçok kez şunu söylediler: Jorge, unut bunu, hiçbir şansın yok, Bernardo Silva asla önemli bir oyuncu olamayacak, yapabileceği en fazla şey birinci ya da ikinci ligde, belki de Paços de Ferreira gibi bir takımda oynamak."

Şunları ekledi: "Her şey son derece görecelidir ve iş genç takımlardaki oyunculara gelince durum daha da karmaşık hale geliyor, çünkü fiziksel açıdan daha güçlü oyunculara öncelik veren kulüpler var. Herkes bu fikri reddediyordu. Monaco'ya transfer olduğunda kulüp onu ilk yılından sonra elinde tutmak istemedi ve ben başkanı ikna etmek zorunda kaldım."

Devam etti: "Topa sahip olmaya dayanan bir oyuncuydu, her yerde koşturan türden değil. Bu yüzden de kendisi için en uygun takım olan Manchester City'ye transfer oldu. Daha sonra anlaşıldı ki, Portekiz futbol tarihinin en iyi oyuncularından biriyle karşı karşıyaydık."

Mendes, dikkat çekici bir yeteneğe sahip olan ancak menajerin bir jest olarak nitelendirdiği koşullarda Benfica'ya transfer olan, bugünkü Al-Nassr oyuncusu Joao Felix ile ilgili bir başka örneğe de değindi.

Şöyle dedi: "Örneğin Joao Felix, Porto'dayken bir oyuncuydu... Geçtiğimiz yıllarda transferine aracılık ettiğim oyuncuların çoğu, çoğu derken bunu tam anlamıyla kastediyorum, oranları belki de yüzde 80'in üzerindedir, kulüplerinin en öne çıkan oyuncuları değildi. Joao Felix de buna bir örnek."

Şöyle açıkladı: "Porto'daydı ve aynı dönemde Benfica kardeşiyle ilgilenip onu transfer etti. Babası doğal olarak endişeliydi, çünkü Joao Porto'dayken kardeşi Benfica'ya geçmişti. Bu yüzden kulüp Joao Felix'i neredeyse bir jest olarak transfer etti."

Portekizli menajer, Barcelona'nın altyapıyı yönetme biçimini överek şunları söyledi: "Kulüp her yıl B takımından bir, iki ya da üç oyuncuyu kadrosuna katıyor. Barcelona'dan söz ettiğimizde dünyanın en iyi kulüplerinden birinden söz ediyoruz. Şu anda A takımda forma giyen oyunculara bakabiliriz, birçoğu kulübün akademisinden yetişti."

Mendes, futbolun uygun fırsatı bulamadığı için birçok yeteneği kaybettiği konusunda uyarıda bulunarak şunları ekledi: "Boşa giden çok fazla yetenek var, çünkü yetenek zaten mevcut. Üçüncü ligde son derece yetenekli oyuncular bulabiliriz, ikinci ligde de son derece yetenekli oyuncular bulabiliriz. Sorun şu ki, çoğu zaman kendilerine fırsat verecek birini bulamıyorlar."