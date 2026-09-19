Zamalek ve Fas Milli Takımı'nın savunmacısı Mahmoud Bentayek'in menajeri, oyuncunun sportif vatandaşlığını değiştirmeyi ve uluslararası müsabakalarda Mısır Milli Takımı'nı temsil etmeyi düşündüğünü itiraf etti. Peki oyuncunun hukuki açıdan şu anda bunu yapmaya hakkı var mı?

Bentayek'in adı, oyuncunun Fas yerine Mısır Milli Takımı'nda oynamak istediğini bildiren Mısır basın raporlarının çıkmasının ardından son birkaç gündür tartışmalara neden oldu.

Fas kaynaklı raporlar Bentayek'in bu konuyu düşündüğünü yalanlarken, oyuncunun menajeri Youssef Mesaad bunun tam tersini doğrulamak için ortaya çıktı.

Mesaad, Fas gazetesi "El-Omk"a yaptığı açıklamalarda, Fas Milli Takımı teknik direktörü Mohamed Ouahbi'nin son listede Zamaleklı oyuncuya yer vermeyerek Bentayek'i görmezden gelmesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Mısır'daki bazı yetkililerin Bentayek'e Mısır Milli Takımı'nı temsil etmesini önerdiğini, oyuncunun da önceliği ülkesi Fas'ın milli takımında oynamak olduktan sonra bu adımı kendi açısından değerlendirdiğini belirtti.

Basın raporlarına göre Bentayek harekete geçmeye başladı ve sportif vatandaşlığını değiştirme imkânı konusunda Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"dan bilgi almaya çalıştı ve bir yanıt bekliyor.

Bir hukuk uzmanı şartları açıklıyor

Lübnanlı hukuk uzmanı Ralph Cherbel ise Kooora'ya yaptığı açıklamalarda, FIFA'nın herhangi bir oyuncunun uluslararası düzeyde tercihini değiştirmesini onaylamadan önce bazı şartlar koyduğunu açıkladı.

Bir oyuncunun, hiçbir kategoride oynamadığı asıl ülkesinin milli takımı dışında bir milli takımla oynayabilmesi için yeni milli takımın vatandaşlığını almasının, buna ek olarak aşağıdaki şartlardan birinin sağlanmasının gerektiğini söyledi:

- Oyuncunun ilgili ülkede doğmuş olması.

- Babasının veya annesinin ilgili ülkede doğmuş olması.

- Dedesinin veya büyükannesinin ilgili ülkede doğmuş olması.

- İlgili ülke topraklarında yaşamaya on yaşını doldurmadan önce başlayan oyuncular için en az 3 yıl, ilgili ülke topraklarında yaşamaya on yaşını doldurduktan sonra başlayan oyuncular için ise en az beş yıl süreyle ilgili ülke topraklarında yaşamış olması.

Bentayek'in durumuna bakıldığında, Fas asıllı bir baba ve anneden Kazablanka'da doğduğu, hâlihazırda Zamalek yönetim kurulu üyesi Ahmed Süleyman'ın kızı olan bir Mısırlı ile evli olduğu bilinmektedir.

26 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında Fransız takımı Saint-Étienne'den Zamalek'e transfer olmasından bu yana, yani yaklaşık iki yıldır Mısır'da yaşıyor.

Arap Kupası: yeni bir engel

Cherbel şunları ekledi: "Yukarıdaki şartlar Bentayek'te sağlansa bile, Mısır Milli Takımı'nda oynamasına izin verilebilmesi için ayrıca Fas A Milli Takımı ile üçten fazla maçta oynamamış olması ve oyuncunun Fas ile oynadığı son maçtan bu yana en az üç yıl geçmiş olması gerekiyor."

Bentayek, Fas'ı yıldızlar veya gençler düzeyinde temsil etmedi, ancak geçen yıl Katar'da düzenlenen 2025 Arap Kupası'nda A Milli Takım ile oynadı.

Bentayek turnuvada Fas forması ile 4 uluslararası maça çıktı; bunların tamamı yedek olarak Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün karşısında oynandı ve takımı her seferinde galip geldi.

İlk iki maçta ise Komorlar ve Umman karşısında yedek olarak oturmuş, bu maçlar beraberlikle sona ermişti.

Bentayek, hâlihazırda Umman Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Tarık Sektioui yönetimindeki Fas Milli Takımı'nın Arap Kupası şampiyonluğuna katkıda bulundu.

Cherbel, FIFA'nın 2021'den bu yana Arap Kupası'nı kendi çatısı altında resmi bir turnuva olarak tanıdığını, bunun da Fas Milli Takımı turnuvaya Avrupa'daki profesyonellerden uzak ikinci sıra oyuncularıyla katılmış olsa dahi Bentayek'in katılımına resmi bir nitelik kazandırdığını belirtti.

Uluslararası avukat, mevcut verilere göre Bentayek'in şu anda sportif vatandaşlığını değiştirmesinin zor olacağını açıkladı.

Bununla birlikte, "FIFA'nın Bentayek'in talebini reddedeceğini kesin olarak söyleyemem, çünkü oyuncunun ortaya koyabileceği hukuki dayanaklardan tam olarak haberdar değilim" diyerek vurgu yaptı.

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