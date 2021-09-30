Menajerinden Emre Demir'e Barcelona sürprizi

Kayserisporlu genç oyuncu, Barcelona'ya imza atacağını son ana kadar öğrenmemiş.

Transfer dönemi boyunca Türk futbolseverleri en fazla heyecanlandıran gelişmelerden biri, hiç kuşkusuz Emre Demir’in Barcelona’yla anlaşmasıydı.

17 yaşındaki yıldız adayını 2027 yılına dek renklerine bağlayan Barcelona, Kayserispor’a 2 milyon euro bonservis ödeyecek.

Sezon sonuna kadar Kayserispor’da top koşturmaya devam edecek olan Emre, gelecek yaz Barcelona kampına katılacak. Emre’nin A takımda yer alıp almayacağına bu kampın ardından karar verilecek.

Ne söyledi?

TRT Spor’a konuşan genç oyuncu transfer sürecini ve yaşadıklarını anlattı.

“Barcelona ile olan süreçler hakkında menajerim Ahmet abi (Bulut) bana bilgi vermiyordu. Bir gün aradı ve 'İstanbul'a gidiyoruz, büyük bir takıma imza atacaksın' dedi.”

“Sözleşme imzalamak için yaşım tutmadığı için annem ve babam da geldi. Sonrasında sözleşmede Barcelona adını gördüm. Annem ve babam gözyaşlarını tutamadı.”

Emre Demir’in babası, oğlunun futbol kariyeri için büyük fedakarlıklarda bulundu. İşini bırakıp oğluyla birlikte Kayseri’ye gelen örnek baba, Kayserispor’un sağladığı imkan sayesinde burada yeni bir işe başladı.

Emre, bu noktaya gelmesinde babasının oynadığı rolü şu sözlerle ifade etti:

“Babamın üzerimde büyük emeği var. Mersin'den Kayseri'ye ailece geldik. Babamla uzun süredir bu hayali kuruyorduk. Biz bir sene gece gündüz beraberdik. Haberi alınca o da çok duygusallaştı.”

🗣️Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Küçüklükten beri hedefim Avrupa'da oynamaktı. Ailemle birlikte hep bu hayali kurduk. pic.twitter.com/nodkmHNVHV — TRT Spor (@trtspor) September 30, 2021

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