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Jordi CruijffGetty
Wessel Antes

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Menajerin özel açıklaması: Ajax, oyuncusu için bir teklifte bulundu

Transfers
Ajax
Defensor Sporting
L. Agazzi

Ajax, Defensor SC’nin yetenekli sağ bek oyuncusu Lucas Agazzi için bir teklifte bulundu. Bu bilgi, menajeri Pablo Rivero’nun Uruguaylı radyo kanalı Sport 890’a verdiği röportajda ortaya çıktı.

21 yaşındaki Agazzi, yaşına rağmen Defensor formasıyla şimdiden 114 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 10 gol attı ve 13 asist yaptı.

Agazzi'nin Defensor ile sözleşmesi 2027 yılının sonuna kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre, bu kanat oyuncusunun piyasa değeri 1,8 milyon avro.

Rivero’ya göre Ajax, Uruguaylı oyuncu için teklifte bulundu, ancak Amsterdam ekibinin ilk teklifi reddedildi.

Teknik direktör Jordi Cruijff’in yeni bir teklifle geri döneceği henüz belli değil.

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Defensor Sporting
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Agazzi hem Uruguay hem de İtalya vatandaşıdır. Ayrıca sağ kanat olarak da oynayabilir.

Profili açısından Agazzi, Anton Gaaei’nin halefi olabilir. 23 yaşındaki Danimarkalı oyuncu bu yaz Amsterdam’dan ayrılabilir.

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