Manchester City'nin eski teknik direktörü İspanyol Pep Guardiola'nın menajeri Josep Maria Orobitg, öğrencilerinin önümüzdeki dönemde Yunan teknik adam Georgios Donis'in yerine Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceğine yönelik haberlere yanıt verdi.

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Basında çıkan haberlerde, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki dönemde A Milli Takım'ın başına geçmesi için Guardiola ile görüşmelere başladığı vurgulanmıştı . Bu haberler, Donis'in görevden alınabileceğine işaret eden iddiaların gündemde olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştı.

Ancak Guardiola'nın menajeri, bugün perşembe günü Suudi Arabistan merkezli "Al Maidan" ağına yaptığı açıklamada bu haberleri kesin bir dille yalanladı ve İspanyol teknik adamın Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırmak için herhangi bir resmi teklif almadığını vurguladı.

Orobitg bu konuda şunları söyledi: "Pep Guardiola, milli takımı çalıştırması için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan resmi bir teklif almadı. Yaşanan tek şey aracılar vasıtasıyla kurulan temaslardı. İşler, resmi müzakere aşamasına ya da Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmesi için teklif sunulması aşamasına gelmedi."

Orobitg sözlerine şöyle devam etti: "Pep Guardiola şu dönemde hiçbir teklifi değerlendirmeme kararı aldı. Mevcut teklifler, aralarında Roshn Suudi Pro Ligi kulüplerinden gelenler de olmak üzere, gelecek sezon başlamadan önce incelenecek."

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Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerin konuşulması, Guardiola'nın 2016'dan 2026'ya kadar on yıl süren Manchester City macerasının sona ermesinin ardından gündeme geldi. Bu süreç, takımı tarihinin en başarılı dönemine taşıyan İspanyol çalıştırıcının kariyerindeki en uzun soluklu görev oldu.

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Guardiola, 2016 yazında Manchester City'nin başına geçmiş ve takımı kendi yönetiminde ilk Premier Lig şampiyonluğuna taşıması yalnızca iki sezon sürmüştü. 2017-2018 sezonunda 100 puan toplayan City, lig tarihinde daha önce hiçbir takımın başaramadığı tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Rekor kırmaya devam eden İspanyol teknik adam, bir sonraki sezon City'yi şampiyonluğunu korumaya taşıdı. Ardından bir dizi iç saha başarısı elde eden Guardiola, 2021 ile 2024 yılları arasında üst üste dört Premier Lig şampiyonluğu kazanarak City'yi lig tarihinde bunu başaran ilk takım yaptı.

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İngiliz kulübüyle kariyerindeki en parlak başarı ise 2022-2023 sezonunda gelen Şampiyonlar Ligi zaferi oldu. Finalde Inter'i 1-0 yenen Manchester City, Premier Lig, FA Cup ve Avrupa kupasını tek sezonda kazanarak tarihi üçlemeyi gerçekleştirdi.

Guardiola'nın Manchester City'deki başarıları kariyerinde bir istisna değildi. Daha önce Barcelona ve Bayern Münih ile de büyük başarılar elde eden İspanyol çalıştırıcı, modern futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden biri haline geldi.

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Teknik direktörlük kariyerine 2008'de Barcelona'da başlayan Guardiola, Hollandalı Frank Rijkaard'ın yerine A takımın başına geçti ve ilk sezonunda olağanüstü bir başarı yakaladı. 2008-2009 sezonunda La Liga, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak takımı tarihi üçlemeye taşıdı.

Guardiola, 2012'ye kadar Barcelona'yı çalıştırdı ve dört sezonda üç La Liga, iki Şampiyonlar Ligi, iki Kral Kupası ve üç İspanya Süper Kupası dahil olmak üzere 14 kupa kazandı.

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Barcelona'dan ayrıldıktan sonra bir sezon teknik direktörlüğe ara veren Guardiola, 2013'te Alman ekibi Bayern Münih ile geri döndü. Burada üç sezon geçiren İspanyol teknik adam, üç sezonun hepsinde Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Bunların yanı sıra iki Almanya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası da kazandı.

Bavyera ekibiyle iç arenada elde ettiği başarılara rağmen Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyamadı. Orada geçirdiği üç sezonun hepsinde yarı finalde elendi.

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Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde ikisi 2009 ve 2011'de Barcelona ile, biri de 2023'te Manchester City ile olmak üzere üç Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Böylece turnuvayı birden fazla kulüple kazanmayı başaran az sayıdaki teknik direktörden biri oldu.