"Menajeri şu anda Valdebebas'ta": Real Madrid, Barcelona'ya nakavt darbesi vurup Manchester United'ın oyuncusunu kapıyor

Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi pek çok kulübün transfer etmek için harekete geçtiği parlak bir Avrupalı yetenek için verilen kızışan mücadeleyi kazanmaya çok yaklaştı.

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"El Chiringuito" programının aktardığına göre, Manchester United oyuncusu JJ Gabriel'in menajeri Ali Barat, İngiliz oyuncunun Real Madrid'e transferinde son rötuşları yapmak üzere Valdebebas'ta bulunuyor.

Birkaç gündür sürdürülen transfer görüşmeleri, taraflar arasında 16 yaşındaki oyuncu için sözlü anlaşmaya varılmasının ardından son aşamaya girdi.

Böylece Real Madrid, Barcelona'nın da büyük ilgi gösterdiği, Avrupa futbolunun en dikkat çeken yükselen yeteneklerinden birini fiilen garantilemiş oldu.

Transferin mali detayları

Müzakerelerde inisiyatifi ele alan Madrid kulübü, şu anda 15 milyon eurodan fazla yatırım gerektirecek transferin tüm detaylarına son şeklini vermek için çalışıyor.

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Mesele yalnızca bonservis bedeliyle sınırlı değil; anlaşma ayrıca Manchester United'a ödenmesi gereken ve 300 bin euronun biraz üzerindeki yetiştirme tazminatını, oyuncunun önümüzdeki beş sezonu kapsayacak sözleşmesini ve aracı komisyonlarını da içeriyor. Böylece toplam tutar 15 milyon euroyu aşacak.

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Ancak süreç zorluklardan arınmış değil. JJ Gabriel'in resmi olarak kayıtlı olduğu kulüp olan Manchester United, oyuncu üzerindeki haklarını ihlal ettiğini düşündüğü bu adıma itiraz etmeye kararlı.

İngiliz kulübü, oyuncunun ayrılığını kolaylaştırmayı reddediyor ve akademisinin en parlak yeteneklerinden birini almaya yönelik bu manevralara karşı kararlı tutumunu koruyor.

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Real Madrid ise transferi tamamlayacağından emin görünüyor ve anlaşmayı önümüzdeki ocak ayına kadar gizli tutmayı planlıyor.

Bu durum, oyuncunun edindiği ve La Liga'ya transferini kolaylaştırmak için temel şart olarak görülen Avrupa Birliği pasaportuyla bağlantılı.

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Müzakerelerde bir adım daha

"El Chiringuito" programına göre Ali Barat'ın Valdebebas'ta bulunması, Real Madrid'in neredeyse tamamlandığını düşündüğü müzakerelerde atılmış bir adım daha anlamına geliyor.

Haftalardır süren temasların ve kısa süre önce varılan sözlü anlaşmanın ardından kulüp, transferi tamamlayıp JJ Gabriel'i kadrosuna katmak için çalışıyor ve böylece Barcelona'yı ve diğer büyük Avrupa kulüplerini geride bırakıyor . Söz konusu kulüpler oyuncunun gelişimini takip ediyordu ancak oyuncunun ve temsilcilerinin taleplerini karşılamaya hazır değildi.

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Yetenekli orta saha oyuncusu, geleceğinin netleşmesini ve yeni bir lisans almayı beklerken Castelldefels'te her gün bireysel olarak antrenmanlarını sürdürüyor. Oyuncu, son hukuki engelleri aşmak için ailesi aracılığıyla Avrupa Birliği pasaportunu da zaten almış durumda.

Müzakerelerin son aşamasında Gabriel ve çevresi, Castelldefels'te tam bir sessizlik politikası uyguladı; herhangi bir açıklama yapmama ve farklı kulüplere yapılan zorunlu ziyaretleri yayımlamama kararı alındı. Bu, özellikle çevresindeki eleştiriler ve Manchester United'ın değerli yeteneğinin ayrılış biçiminden duyduğu rahatsızlık ortamında medyanın ilgisinden kaçınmak için stratejide köklü bir değişiklik anlamına geliyordu.

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Forvet oyuncusu, İngiliz kulübünün altyapısında kendi yaş grubunda çok sayıda rekor kırmasının ardından Manchester United'dan ayrılmak istemişti.