Mısırlı efsane Muhammed Salah'ın kariyerinde yeni bir sayfanın açılmak üzere olduğu görülüyor. Yaz transfer dönemindeki hamleleri kimsenin beklemediği dramatik bir dönüş yaptıktan sonra, Anfield kalesinden ayrılmasının ardından geleceğiyle ilgili aylarca süren tahminlerin ardından, 2026/2027 sezonuna dair yeni durağının hatları sonunda netleşmeye başladı.

Salah'ın Liverpool'dan ayrılışı, Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile ilişkisinde gerginlik yaşanan çalkantılı bir sezonun ardından geldi. Bu anlaşmazlık, geçtiğimiz sezonun sonunda her iki tarafın da İngiliz kulübünden ayrılmasıyla noktalandı.

Türk basını geçtiğimiz hafta, "Mısırlı Kral"ın geçtiğimiz haziran ayında Liverpool ile uzun soluklu yolculuğunu tamamlamasının ardından Beşiktaş forması giymeye gittiğine dair neredeyse kesin haberlerle çalkalanmıştı. Ancak müzakerelere güçlü bir yerli rakip, Trabzonspor'un girmesiyle tablo tepetaklak oldu ve tüm kağıtlar yeniden karıştı.

Transfere yakın kaynaklar, Beşiktaş ile Muhammed Salah arasındaki müzakerelerin çıkmaza girdiğini teyit etti. Temel neden ise, Firavunlar'ın kaptanının menajeri Rami Abbas'ın öne sürdüğü ve köklü kulübün yönetiminde kabul görmeyen "karmaşık mali talepler" olarak nitelendirildi.

Dikkat çekici bir gelişmeyle, ünlü Türk sitesi "Fanatik", Trabzonspor yönetiminin tutumunu tamamen netleştirdiğini ortaya koydu. İki taraf arasında tüm mali ve kişisel maddeler hiçbir engel olmadan anlaşmaya bağlandıktan sonra, yönetimin sözleşmenin nihai nüshasını imzalanması için Rami Abbas'a gönderdiği belirtildi.

Site, kulüp yönetiminin bugün salı günü kritik bir toplantı yaparak Muhammed Salah'ın adına yakışır tarihi bir karşılama planına son rötuşları yapacağını, bu planın seyahat düzenlemeleri ve taraftar töreni içerdiğini, resmi açıklamanın ise sözleşmelerin imzalanması ve Mısırlı yıldızın Türkiye'ye ulaşmasının ardından yapılacağını aktardı.