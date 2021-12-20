Menajeri Mino Raiola açıkladı: Matthijs de Ligt Juventus'tan transfer olmaya hazır

Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'in dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola oyuncusunun kariyerinin bir sonraki bölümüne hazır olduğunu açıkladı.

NRC'ye konuşan İtalyan futbol adamı De Ligt'ın da kariyerine başka bir takımda devam etmeye hazır olduğunu düşündüğünü ve transfere açık olduğunu ifade etti.

Raiola ne söyledi?

Oyuncusunun kariyeri adına ileriye doğru bir adım atmak için istekli olduğunun altını çizen Raiola, transfer söylentilerine yeşil ışık yaktı:

"İtalya'da şöyle denir: Tanrı'ya ve şeytana aynı anda ibadet edemezsin. Bir seçim yapmalısın.

"Oyuncularım için yaptığım da bu. Birçok insan kulüpleri felakete sürüklemek istediğimi düşünüyor ama gerçek böyle değil.

"Tek amacım oyuncularımı ve onların ekonomik çıkarlarını savunmak. Her şeyi onlar için yapıyorum.

"Matthijs de Ligt Juventus'a transfer olmayı gerçekten istiyordu ama Ajax her defasında daha fazla kazanmak istedi. Oyuncuya ve kulübe tavsiyelerde bulunup, iki tarafı orta yolda buluşturmak istedim. Her iki tarafın da çıkarlarını gözettik.

"Hiçbir şeyi gizli yapmıyorum. Odak noktam her zaman oyuncularım.

"De Ligt bana kalırsa yeni bir adım atmaya hazır ve onun da bu şekilde düşündüğüne inanıyorum"

İsmi Chelsea ile anılıyor

İsmi İngiliz basınında Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea ile anılan 22 yaşındaki Hollandalı stoper İtalyan ekibine 2019-2020 sezonu öncesinde 85 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Juventus'ta Maurizio Sarri yönetiminde bir şampiyonluk elde eden De Ligt bu sezon takımıyla 14 Serie A maçında oynarken, bir gol attı.

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