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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Menajeri: En-Nesyri, İttihad'dan ayrılmak için teklifler aldı; işte tavrı

Transfers
Y. En-Nesyri
Al Ittihad
Fas
Premier Lig
Fas
Suudi Arabistan

Faslı golcü takımdan ayrılacak mı?

İttihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri'nin menajeri Fahd Sareh, oyuncunun aldığı transfer tekliflerinin ardından önümüzdeki dönemde takımdan ayrılma ihtimaline ilişkin tutumunu açıkladı.

Sareh, Suudi "El-Yevm" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Son dönemde Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için, kış transfer döneminde gerçekleşecek bir transferin ön hazırlığı niteliğinde teklifler geldi."

Sareh sözlerine şöyle devam etti: "En-Nesyri'nin İttihad'dan ayrılması fikri şu anda gündemde değil ve oyuncunun kulüple olan sözleşmesi hâlâ devam ediyor."

Açıklamasını şöyle tamamladı: "En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili herhangi bir karar İttihad yönetiminin yetkisinde olacak, ancak oyuncunun odağı şu anda takımdaki yolculuğunu sürdürmeye ve daha fazla başarıya imza atmaya yönelik."

Gelecek maçlar
MAR

MAR

Africa Cup of Nations Qualification

13 Kas 2026

NER

NER

ALK

ALK

Premier Lig

20 Kas 2026

ITT

ITT

Faslı forvet, geçtiğimiz kış transfer döneminde Türk ekibi Fenerbahçe'den İttihad'a katılmış ve Fransız forvet Karim Benzema'nın ezeli rakip Hilal'e transferinin yarattığı boşluğu doldurmuştu.

En-Nesyri, bu sezonun başından itibaren Alman teknik direktör Jens Wissing yönetiminde dikkat çekici performanslar sergilemeyi başardı; onunla birlikte çıktığı 16 maçta 8 gol atarken 2 de asist yaptı.

Bu etkileyici performanslar, 2026 Dünya Kupası'nda Fas'tan uzak kalan 29 yaşındaki oyuncunun mevcut milli ara döneminde Fas Milli Takımı'na çağrılmasını sağladı.

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