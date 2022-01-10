Menajeri açıkladı: "Steven Gerrard onu Manchester United'da yetiştiği için istemedi"

Sezon başında üçüncü kez Manchester United'dan Aston Villa'ya kiralanan Axel Tuanzebe'nin menajeri, oyuncusunun takımdan ayrılmasına Steven Gerrard'ın neden olduğunu öne sürdü.

Ocak 2018'den bu yana aralıklarla kiralık olarak Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu, sezonu İtalya'nın Napoli ekibinde tamamlayacak.

Ne söyledi?

Axel Tuanzebe'nin menajeri ve kardeşi olan Dimitri Tuanzebe, yaşananları ESPN'e anlattı.

"Axel kariyerinde yeni bir sayfa açacağı için çok heyecanlı. Yurt dışında, köklü bir geçmişe ve ateşli taraftarlara sahip bir kulüpte oynayacak."

"Axel son ana kadar ayrılma kararını vermemişti. Menajerin stoperdeki ilk tercihi olmayacağı kesinleşince, Napoli'nin cazip teklifini değerlendirdi."

"Axel'in Villa günlerine dair karmaşık duygular içindeyim. Taraftarlar onu takımın Championship'teki başarısına yaptığı katkıdan ötürü çok seviyordu. Villa'nın Premier Lig'e dönmesini sağlayan kilit isimlerden biriydi."

"Ancak, Steven Gerrard'ın Villa Park'a gelişinden sonra, sanki Manchester United ile Liverpool arasındaki rekabet orada hayat buldu."

"Şüpheye yer bırakmamak için söylüyorum, Axel, Villa'da kalmak istiyordu. Taraftarları ve Birmingham şehrini çok seviyor, ama kariyerini ilerletmek ve potansiyeline ulaşabilmek için yeterli forma şansı bulabileceği bir yerde oynaması gerekiyor."

Tuanzebe'nin kariyeri

Kırmızı Şeytanlar'ın altyapısına sekiz yaşındayken katılan Demokratik Kongo doğumlu oyuncu, A takım formasını ilk olarak Ocak 2017'de giydi.

Manchester United'da kadroya girmekte zorlanan Tuanzebe, aradan geçen beş yılda United adına sadece 37 maçta görev yaptı.

Alt yaş gruplarında İngiltere milli takımının formasını da giyen Tuanzebe, 2018/19 sezonunda Premier Lig'e yükselen Aston Villa kadrosunda sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Aston Villa'da 2021/22 sezonuna ilk 11'de başlayan Tuanzebe, Steven Gerrard'ın idareyi devralmasıyla kulübeye mahkum oldu ve Kasım ayından bu yana sadece sekiz dakika süre alabildi.

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