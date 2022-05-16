Gareth Bale'ın menajeri Jonathan Barnett, Galli yıldızın sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağını ve büyük ihtimalle Premier Lig'de bir kulüple anlaşacağını duyurdu.

Geçen sezon eski takımı Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Galli yıldız, bu sezon La Liga'da şampiyonluk unvanını Atletico'dan geri alan Real Madrid adına sadece beş maça çıkabildi.

Santiago Bernabeu'daki son üç yılında eski günlerini mumla aratan Bale, yeni takımıyla ilgili kesin kararını Galler'in bu yaz 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçların ardından verecek.

Bale'ın geleceği hakkında ne söyledi?

Record'a konuşan Barnett, Bale'ın İspanya'ya veda edeceği yönündeki dedikoduları doğruladı.

"Real Madrid'den ayrılacak, ama bir sonraki adım için Galler'in Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçları beklememiz gerekiyor."

"Galler'in Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı belirleyici olacak. Tercihimizi buradan çıkacak sonuca göre yapacağız."

"İngiltere'ye dönmesi daha olası, ama önce Galler'in Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağını görmeliyiz."

Getty Images

Bale, Real Madrid'den sonra hangi takıma gidebilir?

Tottenham seçenekler arasında en fazla öne çıkan takım. Antonio Conte yönetiminde çıkış yakalayan Spurs, Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi bileti için Arsenal ile dördüncülük mücadelesi veriyor.

Altyapısından yetiştiği Southampton da üzerinde sıkça durulan bir diğer opsiyon. 32 yaşına gelmesine ve geçirdiği çok sayıda sakatlığa rağmen birçok İngiliz kulübünün onu kadrosuna katmak için yarışacağına şüphe yok.

Bale'ın kariyeri

Southampton'da çıkış yaptıktan sonra Tottenham'a transfer olan Bale, Kuzey Londra'da sergilediği performansla dünya yıldızları arasına girmişti.

2013'te 100 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan Bale, burada dört Şampiyonlar Ligi ve üç La Liga şampiyonluğu yaşadı.

2019/20 sezonunda yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle performansı iyice düşen Bale, geçen sezon kiralandığı Tottenham'da 32 maçta 15 gol atarak eski günlerini anımsatmıştı.

Geçen yaz Real Madrid'e dönen 32 yaşındaki oyuncu sakatlıklarla dolu kabus gibi bir sezon geçirdi. Yedi farklı sakatlık yaşayan ve toplam 32 maç kaçıran Bale, beşi ligde, ikisi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere sadece yedi maça çıkabildi.