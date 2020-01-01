Menajeri açıkladı: Fenerbahçe, Pellegrini'yi istiyor

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, Fenerbahçe'den teklif geldiğini doğruladı.

, son olarak Premier Lig ekiplerinden 'ı çalıştırıan Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'yi istiyor...

Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, ATON Chile'ye verdiği röportajında 6-7 aydır boşta olan Pellegrini'ye birçok teklif geldiğini belirtirken bunlardan birinin de Fenerbahçe olduğunu açıkladı:

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" haberleri nerede çıktı, bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Pellegrini, gelecek sezon Avrupa'nın üç büyük kulübünden birinin başına geçebilir. Teklifleri değerlendiriyoruz. Kendisi için en iyisinin hangisi olacağına o karar verecek."

Daha fazla takım

"İspanya, İtalya ve 'den istiyorlar. Fenerbahçe, Pellegrini'yi hemen şu an istiyor ama salgın koşullarında Pellegrini'nin Şili'den ayrılması mümkün değil. Ayrıca Türkiye'de ligin bitmesine sekiz hafta var, bu kadar az maç kalmışken gitmemesi çok normal. Teklif masada, gelecek sezon olabilir; ancak şu an böyle bir ihtimal yok."

Pellegrini, 2013-14 sezonunda ile Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.