Menajeri açıkladı: Fenerbahçe, Pellegrini'yi istiyor
Fenerbahçe, son olarak Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ı çalıştırıan Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'yi istiyor...
Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, ATON Chile'ye verdiği röportajında 6-7 aydır boşta olan Pellegrini'ye birçok teklif geldiğini belirtirken bunlardan birinin de Fenerbahçe olduğunu açıkladı:
"Real Betis haberleri nerede çıktı, bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Pellegrini, gelecek sezon Avrupa'nın üç büyük kulübünden birinin başına geçebilir. Teklifleri değerlendiriyoruz. Kendisi için en iyisinin hangisi olacağına o karar verecek."
"İspanya, İtalya ve Türkiye'den istiyorlar. Fenerbahçe, Pellegrini'yi hemen şu an istiyor ama salgın koşullarında Pellegrini'nin Şili'den ayrılması mümkün değil. Ayrıca Türkiye'de ligin bitmesine sekiz hafta var, bu kadar az maç kalmışken gitmemesi çok normal. Teklif masada, gelecek sezon olabilir; ancak şu an böyle bir ihtimal yok."
Pellegrini, 2013-14 sezonunda Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.