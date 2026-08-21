Hafta içinde The Athletic, Frankfurtlu Michael Zetterer’in Premier League’de Leeds United’a transfer olmaya çok yakın olduğunu duyurmuştu, ancak oyuncu tarafı bu haberi şimdi net bir şekilde yalanladı. Menajer Nico Pellatz, Bild’e yaptığı açıklamada, "Michael Zetterer’in transfer olmaya çok yakın olduğuna dair haberler karşısında büyük şaşkınlık yaşadık. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Michael ve ailesi Frankfurt’ta kendilerini çok iyi hissediyor. Şu anda bir transfer onun için söz konusu değil" dedi.

The Athletic daha önce Leeds ile Eintracht arasında görüşmelerin oldukça ileri seviyede olduğunu bile yazmıştı. Buna göre Zetterer’in, Premier League kulübünde yeni bir numara bir olan James Trafford’un arkasında yedek kaleci olması planlanıyordu. Ancak mevcut durumda transferin bir gündem maddesi olmadığı görülüyor.

Böylece Eintracht’ta kaleci pozisyonu kadrodaki en büyük sorun alanlarından biri olmaya devam ediyor. Cuma günü DFB-Pokal’ın ilk turunda St. Tönis’e karşı oynanacak maçta kalede Kaua Prates olacak.

Ancak Brezilyalı kaleci özel bir gözlem altında. FC Brentford karşısında son hazırlık maçındaki hezimette yedi gol yedi ve özellikle ikinci golde iyi bir görüntü vermedi. Prates geçmişte de defalarca zaaflar ortaya koydu.

Bu nedenle çarenin Noah Atubolu’nun transferiyle bulunması hedefleniyor. Eintracht’ta kalede aranan çözüm olarak onun görüldüğü belirtiliyor.

Ancak Atubolu da çalkantılı bir transfer yazı geçiriyor. Menajerlik ajansıyla yollarını ayırmasının ardından 24 yaşındaki oyuncu hâlâ yeni bir kulüp arıyor. Mayıs ayında 2027’ye kadar devam eden sözleşmesini uzatmayı reddetmesinin ardından SC Freiburg’da bir geleceğinin kalmadığı düşünülüyor.

Atubolu başlangıçta Premier League’e, mümkünse Avrupa kupaları hedefi olan bir kulübe transfer olmayı amaçlıyordu. Özellikle Aston Villa’nın ilgilendiği konuşuluyordu. Ancak burada Emiliano Martínez açık ara bir numara olarak kaldı, İngiltere’den somut ilgi ise şimdiye kadar gelmedi.