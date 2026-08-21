The Athletic hafta içinde Frankfurt'un Michael Zetterer'inin Premier League ekibi Leeds United'a transferinin yakın olduğunu bildirmişti ancak oyuncu tarafı bu haberi şimdi açık şekilde yalanladı. Menajer Nico Pellatz, Bild'e yaptığı açıklamada, "Michael Zetterer'in transferinin çok yakın olduğuna dair haberler bizi fazlasıyla şaşırttı. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Michael ve ailesi Frankfurt'ta kendilerini çok iyi hissediyor. Şu anda bir transfer onun için söz konusu değil" dedi.

The Athletic daha önce Leeds ile Eintracht arasındaki görüşmelerin oldukça ileri aşamada olduğunu da yazmıştı. Buna göre Zetterer'in, Premier League kulübünde yeni bir numara bir olan James Trafford'un arkasında yedek kaleci olması öngörülüyordu. Ancak şu anki duruma göre bir transfer gündemde görünmüyor.

Böylece Eintracht'ta kaleci pozisyonu kadrodaki en büyük sorun alanlarından biri olmaya devam ediyor. Cuma günü DFB-Pokal'ın ilk turunda St. Tönis'e karşı Kaua Prates kalede olacak.

Ancak Brezilyalı kaleci özel bir gözlem altında. FC Brentford karşısında yakın dönemde yaşanan hazırlık maçı hezimetinde yedi gol yedi ve özellikle ikinci golde iyi bir görüntü vermedi. Prates geçmişte de sık sık zaaflarını ortaya koymuştu.

Bu nedenle çözümün Noah Atubolu transferiyle bulunması hedefleniyor. Eintracht'ta kalede arzulanan çözüm olarak onun görüldüğü ifade ediliyor.

Ancak Atubolu da hareketli bir transfer yazı geçiriyor. Menajerlik ajansıyla yollarını ayırmasının ardından 24 yaşındaki oyuncu hâlâ yeni bir kulüp arıyor. Mayıs ayında 2027'ye kadar devam eden sözleşmesini uzatmayı reddetmesinin ardından SC Freiburg'da bir geleceğinin olmadığı düşünülüyor.

Atubolu başlangıçta Premier League'e, mümkünse Avrupa kupaları hedefi olan bir kulübe transfer olmayı amaçlıyordu. Özellikle Aston Villa'nın ilgilendiği konuşuluyordu. Ancak orada Emiliano Martínez açık ara bir numara olarak kaldı, İngiltere'den somut ilgi ise şu ana kadar ortaya çıkmadı.