Barcelona, Alman teknik direktör Hans Flick yönetiminde gösterdiği dikkat çekici performansın ardından, Brezilyalı Raphinha'nın sözleşmesini yenilemek ve Katalan kalesinde daha uzun süre kalmasını sağlamak için fiilen harekete geçti.

Katalan "Sport" gazetesi, spor direktörü Deco'nun bugün salı öğleden sonra bir restoranda Brezilyalı Raphinha ile uzun bir toplantı gerçekleştirdiğini ve bu toplantının, oyuncunun şu anda 2028 yılına kadar uzanan sözleşmesinin yenilenmesi dosyasında ilerleme kaydetmeyi amaçladığını aktardı.

Gazete şunları ekledi: "Bu, resmi olmayan ancak önemli bir toplantıydı ve tüm taraflar arasında görüşlerin tam bir uyum içinde olduğu bir diyalog çerçevesinde geldi; buna ek olarak oyuncunun 'Blaugrana' formasını giymeye devam etme yönünde açık bir arzusu da mevcut."

Bununla birlikte, bu adım kulübün yenileme konusundaki ilk hamlesi niteliğinde olup, nihai bir anlaşmaya varmak için herhangi bir acele söz konusu değil; zira Raphinha'nın sözleşmesinde yaklaşık iki yıl daha bulunuyor, ayrıca oyuncunun Barcelona'ya bağlılığı sağlam ve mutlak.

Gazetenin aktardığına göre, Brezilyalı oyuncu Barcelona'da son derece mutlu; odağını sezonun hedeflerine ulaşmaya vermiş durumda ve aynı zamanda Katalan takımın başlıca liderlerinden biri olarak rolünü de yerine getiriyor.

Durumun ayrıca kendine özgü bir yönü de var; zira Raphinha'nın şu anda işlerini yürüten bir menajeri bulunmuyor ve geleceğiyle ilgili görüşmeleri bizzat kendisi yönetiyor. Bunun sonucunda Brezilyalı oyuncu kulüple yapılan toplantılara doğrudan katılıyor ve kariyerini etkileyen müzakerelerin tüm ayrıntılarına tam anlamıyla vâkıf oluyor.

Deco ile Raphinha arasında köklü ve uzun bir ilişki var; Portekizli yetkili, spor direktörlüğü görevini üstlenmeden önce Brezilyalı oyuncunun menajerliğini yapıyordu ve bu profesyonel ilişki, Deco'nun Barcelona'daki görevine başlamasıyla tamamen sona erdi.

Aralarındaki profesyonel ilişkinin sona ermesine rağmen, ikili yıllar içinde inşa ettikleri o mükemmel kişisel ilişkiyi hâlâ sürdürüyor.

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"Sport" gazetesinin elde ettiği bir bilgi de bu yakınlığın boyutunu ortaya koyuyor; zira Raphinha'nın eşi "Tayah Pillolli", söz konusu resmi olmayan toplantıda da hazır bulundu; bu durum, buluşmanın dostane niteliğini ve tüm tarafları bir araya getiren kişisel bağların gücünü teyit ediyor.

Müzakereler son derece olumlu bir zeminden başlıyor; zira Raphinha, Barcelona'ya tam bir bağlılık sergiliyor ve anlaşmaya varılmasını engelleyecek herhangi bir sorun çıkarma niyeti taşımıyor. Kendisini kilit bir oyuncu olarak görüyor, Barcelona'da son derece mutlu ve soyunma odasındaki etkisi de giderek artıyor.

Bazı yönlerden benzerlik taşısa da bir başka durum ise Frenkie de Jong'un durumu; Hollandalı oyuncu, sözleşme yenileme müzakereleri sırasında Barcelona ile iletişimde zorluklarla geçen bir dönemin ardından menajeri "Ali Dursun" ile ilişkisini sona erdirmeye karar verdi.

De Jong, geleceği üzerinde daha fazla denetime sahip olmak ve bilgilere doğrudan ulaşmak istiyordu, bu nedenle işlerinin hukuki yönünü daha sonra spor hukuku alanında uzman avukat Sébastien Ledure'e emanet etti.

Raphinha ise bu konuda daha doğrudan bir yaklaşım izlemeyi tercih etti; müzakere masasına bizzat kendisi oturuyor, kulüp yetkililerini dinliyor ve sözleşmesiyle ilgili kararların alınmasına şahsen katılıyor. Bugün öğleden sonra da tam olarak bu yaşandı.

Yenileme koşullarının son rötuşlarının yapılması hâlâ gerekiyor, ancak başlangıç noktası son derece ideal; zira Barcelona Raphinha'yı elinde tutmak istiyor, Raphinha da Barcelona'da kalmak istiyor. Takımın bir lideri ve en önemli oyuncularından biri hâline geldikten sonra Brezilyalı oyuncu şimdi bir başka kişisel sorumlulukla karşı karşıya: geleceğini belirlemek için masaya oturmak.

Belirtmek gerekir ki Raphinha, bu sezonun başında dikkat çekici bir performans sergileyerek çeşitli kupalarda 6 maça çıktı ve 3 asistin yanı sıra 8 gol kaydetti.

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