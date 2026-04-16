Menajer Michael Ballack, kendi takımındaki oyuncunun davranışını ve kıyafetini eleştiriyor: "Hak ettiğini bulacak"

Almanya'da menajer Michael Ballack (49) ile müşterisi Lennart Karl (18) arasındaki nesil farkı herkesi kahkahalara boğuyor. Bayern Münih'in yıldız adayı, Çarşamba akşamı parlak pembe bir kıyafetle ortaya çıktı.

Bu sezon Der Rekordmeister'da çıkışını yaşayan Karl, şu anda bir sakatlıkla boğuşuyor. Yine de Çarşamba günü sahaya çıkarak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i iki maçta toplam 6-4 yenerek kazandıkları turu kutladı.

DAZN ile yaptığı röportajda Ballack, düşüncelerini açıkça dile getirdi. “Hamstring sakatlığı varken sahaya çıkması bile zaten fazla. Ama bunu onun coşkusuna ve gençliğine bağlayalım.”

Karl'ın dikkat çekici kıyafeti de tartışmalara neden oldu. Tecrübeli oyuncu Joshua Kimmich, Bayern Münih taraftarlarından Allianz Arena'ya kırmızı giyinerek gelmelerini istemişti, ancak genç Alman oyuncunun parlak pembe kıyafeti, sanki renk körü olduğunu düşündürecek kadar dikkat çekiciydi.

Ballack, Karl'ın bunu kendiliğinden öğreneceğini düşünüyor. “Soyunma odasında hak ettiğini bulacaktır, buna eminim.” Ancak oyuncusuna kişisel bir mesaj da göndereceğini ekledi.

Ballack, özellikle Karl'ın formda olmadığı zamanlarda tribündeki davranışını değiştirmesi gerektiğini düşünüyor. Karl, maçın büyük bir bölümünü kaçırdı, buna devre arifesinde atılan gol de dahil. Genç oyuncu 39. dakikada yerini terk etmiş ve ancak 52. dakikada koltuğuna geri dönmüştü.

Takım arkadaşı Aleksandar Pavlovic ise en yakın arkadaşını kamuoyu önünde eleştirmeyi reddetti. “O çocuğu bilirsiniz. Dikkat çekmek istiyor. Bunu bugün de gördük. Bırakın da istediğini yapsın.”