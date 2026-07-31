Menajer, Gattuso ile Taylor arasındaki ilişkinin şu anda nasıl olduğunu açıkladı

Gennaro Gattuso ile Kenneth Taylor arasında Lazio antrenman sahasında yaşanan tartışma büyütülecek bir durum değil. Menajer Guido Albers, cuma günü De Telegraaf'a yaptığı açıklamada bunu doğruladı.

Gattuso, perşembe günü antrenmanı aniden durdurdu ve öfkeli hareketlerle Taylor'a doğru yürüdü. Hollandalı oyuncuya teknik direktör tarafından soyunma odasına gitmesi söylendi, bunun üzerine Taylor yeleğini çıkarıp uzaklaştı.

Radio Laziale'ye göre Gattuso ile Taylor arasında sözlü bir tartışma yaşandı ve ardından İtalyan teknik adam devreye girdi. Teknik direktör ile oyuncu arasındaki tartışmanın neden çıktığı henüz bilinmiyor. Gattuso ile Taylor kısa süre içinde barıştı, ardından orta saha oyuncusu akşam antrenmanına katıldı.

Albers, sabah gazetesine kısa açıklamasında, "Bu doğru" dedi. Taylor'ın menajeri, Lazio'nun antrenman sahasında yaşanan olay hakkında daha fazla yorum yapmak istemedi.

De Telegraaf, teknik direktör ile oyuncu arasında yaşanan olayı, "Duygular kısa süreliğine yükselse de Gattuso'nun bunu sonrasında takdir ettiği görüldü" sözleriyle değerlendirdi.

Gattuso, haziran ayı sonunda Lazio yönetimi tarafından göreve getirildi. AC Milan'ın eski orta saha oyuncusu, Stadio Olimpico'da Maurizio Sarri'nin yerine geçmişti.

Taylor, ocak ayında Ajax'tan yaklaşık on yedi milyon euro karşılığında transfer edildi. Orta saha oyuncusu, Lazio formasıyla şu ana kadar 21 maçta üç gol ve iki asistlik katkı verdi.