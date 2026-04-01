Menajer doğruladı: Arsenal, 60 ila 70 milyon avroluk forvet için favori

Günün erken saatlerinde Sky Sport'tan Florian Plettenberg, Arsenal'in Christian Kofane ile ilgilendiğini yazmıştı. Bayer Leverkusen'in 19 yaşındaki yıldız oyuncusunun menajeri, Almanya'dan gelen haberleri doğruladı ve The Gunners'ın bu sezonun ardından müşterisini Bundesliga'dan transfer etmek için en iyi şansa sahip olduğunu düşünüyor.

Arsenal, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leverkusen'e karşı oynanan maçta Kofane'den oldukça etkilendi. Altı kez Kamerun milli forması giyen oyuncu, kaybedilen iki maçta (1-1, 2-0) gol atamasa da kalıcı bir izlenim bıraktı.

Leverkusen, geçen yaz Kofane'yi İspanya'nın ikinci lig takımı Albacete'den yaklaşık beş milyon euro gibi mütevazı bir bedele transfer etmişti. Kofane, teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde başlangıçta fazla süre almamış olsa da, Haaksberger'in kovulmasından bir süre sonra kadroda yükselişe geçti.

Kofane, Werkself formasıyla neredeyse her maçta sahaya çıkıyor ve şu anda çoğu zaman ilk 11'de yer alıyor. Şu ana kadar Leverkusen formasıyla 39 maçta 7 gol ve 8 asist kaydeden oyuncunun, kulüple 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arsenal'in yanı sıra, Kofane ile ilgilenen başka İngiliz kulüpleri de var ve Real Madrid de onu yakından takip ediyor. Plettenberg'e göre Leverkusen, forvet için 60 ila 70 milyon euro istiyor ve yönetim, transfer konusunda Kofane'nin menajeriyle şimdiden temasa geçti.

Menajer Eric Depolo, Daily Arsenal'e verdiği demeçte, müvekkilinin Kuzey Londra'dan ilgi gördüğünü doğruladı. "Evet, Arsenal'in ilgisi ciddi. Teknik direktör (Mikel Arteta, ed.) ondan çok etkilenmiş."

Depolo, Kofane'yi yakından takip eden diğer kulüpleri de hemen açıklıyor: Chelsea, Newcastle United, Everton, Brentford, FC Barcelona ve Bayern Münih. Yine de Depolo, Arsenal'in "pole pozisyonunda"olduğunu düşünüyor.

"Henüz bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum, ancak oyuncunun Mikel Arteta gibi İspanyolca konuşması ve William Saliba'nın Kamerunlu olması göz önüne alındığında, Arsenal'in en iyi şansa sahip olduğunu söyleyebilirim."

“Evet, Arsenal ile temas halindeyim. Ancak onların odak noktası şu anda ligi kazanmak – her şey buradan hareketlenecek. O, 100 milyon euro değerinde bir oyuncu. Kofane ile Arsenal, önümüzdeki 10 yıl boyunca elinde bir üst düzey forvet bulundurmuş olacak.”

“Kofane hakkında hiç bu kadar çok telefon almamıştım. Şu anda Avrupa’daki 21 yaş altı en iyi forvet ve en komple oyuncu. Hızlı, teknik olarak güçlü, savunmada mükemmel ve kafası güçlü. Tüm bu nitelikleri tek bir forvette bulmak çok zor,” diyen Depolo, son olarak Arsenal’in önümüzdeki yaz için resmi bir teklif hazırladığını doğruladı.