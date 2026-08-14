Fransızların 21 yaşındaki oyuncu için 52 milyon euro sabit bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor. Bonuslarla birlikte bu rakamın 55 ila 56 milyon euroya çıkması bekleniyor. Godts'ın PSG ile 2031 ya da 2032'ye kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Forvetin menajeri Niels De Jonck, cuma akşamı De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, "Kulüpler neredeyse anlaşmaya vardı" ifadelerini kullandı.

De Jonck, bazı küçük detaylar üzerinde hâlâ çalışıldığını söylerken, sportif direktör Jordi Cruyff'un "Ajax için mümkün olan en iyi anlaşmayı çıkarmak adına" her şeyi yaptığını belirtti. Görünüşe göre detaylarda, tam ödeme koşulları ve Hollanda'nın rekortmen kulübünün sonunda 55 mi yoksa 56 milyon euro mu alacağı konusu yer alıyor.

Ajax, Mika Godts'ı yalnızca 1 milyon euroya aldı

Bu sırada Godts da valizlerini toplamış durumda. De Jonck, "Tıbbi kontrolden geçmek ve formaliteleri tamamlamak için cuma ya da cumartesi günü Paris'e gitmeyi planlıyoruz" dedi. Nitekim cuma öğleden sonra Godts ile birlikte Fransa'nın başkentine vardı. "Dolayısıyla Mika, pazar günü SC Heerenveen'e karşı kadroda olmayacak."

Ajax'ın zayıf bir performansa rağmen Conference League play-off'larına kaldığı perşembe günü Dublin'de, Belçikalı oyuncu yedek kulübesinde oturdu.

Godts, Ocak 2023'te KRC Genk'ten 1 milyon euro karşılığında geldi. Ajax A takımı formasıyla çıktığı 115 maçta 26 gol atıp 28 asist yaptı. Geçen felaket sezonda genç Belçikalı tek olumlu isimdi. Eredivisie'de 32 maçta 17 gol ve 12 asistlik performansıyla, büyük bir transferin yaklaştığı açıkça ortaya çıktı.

Godts'tan gelecek milyonlarla birlikte Ajax, bu transfer dönemindeki yeni hamleler için artık bir kaynak oluşturdu. Hollanda ekibi şu ana kadar forvet Marcos Leonardo ve sol bek Caio Henrique için yaklaşık 30 milyon euro harcadı. Julian Brandt, Borussia Dortmund'dan bonservissiz, Marc-Andre ter Stegen ise Barcelona'dan kiralık olarak geldi.