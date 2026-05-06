Menajer Anis Hadj Moussa, Feyenoord'a geleceği konusunda çok net bir mesaj veriyor

Anis Hadj Moussa, Feyenoord'da mükemmel bir sezon geçiriyor ve bu nedenle önümüzdeki yaz transfer olması bekleniyor. Cezayirli oyuncunun menajeri Mohamed Dahmal, Rotterdam kulübünün yönetimine çok net bir mesaj verdi.

Olympique Marseille, uzun süredir Hadj Moussa ile anılıyor, ancak OGC Nice ve Sunderland de kanat oyuncusu için olası transfer hedefleri olarak görülüyor. Maghreb Foot'a konuşan menajer Dahmal, Hadj Moussa'nın henüz transferle hiç ilgilenmediğini belirtti.

“Anis Hadj Moussa’nın başka bir kulübe transferi olasılığından çok, Feyenoord’da sezonu güçlü bir şekilde bitirmesine odaklanıyoruz,” dedi. Rotterdammers şu anda Eredivisie’de ikinci sırayı ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan bilet almayı neredeyse garantilemiş görünüyor.

"Bundan sonra Hadj Moussa, onu bekleyen bir sonraki büyük mücadeleye, yani yakında başlayacak olan Cezayir ile Dünya Kupası'na hazırlanacak."

Dahmal, Hadj Moussa'ya büyük ilgi olduğunu kabul ediyor ve bu konuda Feyenoord'a net bir mesaj veriyor. "Geleceği ile ilgili nihai karar kulübe ait," diyor. Yani Hadj Moussa kendisi ayrılmak için baskı yapmayacak.

Ancak Feyenoord içinde ve çevresinde Hadj Moussa'nın Hollanda'daki son sezonunu geçirdiği düşünülüyor. 24 yaşındaki dribbling ustasının sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor, bu da Rotterdam ekibinin pazarlıkta avantajlı konuma gelmesini sağlıyor. Yabancı basın, transfer bedelinin 30 milyon avronun üzerinde olacağını tahmin ediyor.

Hadj Moussa, Feyenoord'dan ayrılacak tek önemli oyuncu olmayacak gibi görünüyor. Ayase Ueda da kariyerinde bir sonraki adıma hazır gibi görünüyor, Givairo Read ise Bayern Münih ve Manchester City gibi kulüplerin ilgisini çekiyor.